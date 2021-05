"En Bahía no hay 100 camas de terapia", dijo el titular de la Asociación Médica

El titular de la Asociación Médica, Carlos Deguer, aseguró que "en Bahía no hay 100 camas de terapia intensiva" como mostraban las estadísticas que publica la Provincia de Buenos Aires e invitó a quienes tengan dudas a "ir a los hospitales" para comprobarlo.

El viernes durante la conferencia de prensa que dio el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, junto al intendente Héctor Gay, se acusó a algunos hospitales privados "de negar camas para pacientes COVID" y se les pidió que colaboren con el sector público que está saturado.

Horas antes y teniendo en cuenta los datos publicados por el gobierno bonaerense, que contabilizaba 100 camas de terapia intensiva en nuestra ciudad, Gay solicitó el regreso a fase 3 que finalmente le concedieron el sábado.

En el último reporte la cantidad de camas de terapia bajó de 100 a 81

"La Nueva" le consultó a Deguer por el posible ocultamiento o negación de camas y el referente de la Asociación Médica contestó sin rodeos. "En Bahía no hay ocultamiento de camas y todas las terapias intensivas están llenas con pacientes COVID y no COVID" y agregó, "en la ciudad no hay 100 camas de terapia".

Desde este diario se le preguntó por qué motivo la Provincia informa esa cantidad y opinó que se debe a "información errónea de los hospitales, en un programa bastante rígido".

Por último invitó a quienes tengan dudas a "que vayan a los hospitales".

Este mediodía desde el Hospital Privado del Sur se aclaró que no se están ocultando lugares de internación y se remarcó que existen 12 camas del sector de cirugía cardíaca que antes se incluían dentro del área para enfermos de coronavirus y que ahora se discriminan por fuera de ese conteo.