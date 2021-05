COVID-19: por la crítica situación regional, vuelven los controles en el acceso a Monte Hermoso

Pese a que el distrito se encuentra en Fase 4 y al día de hoy tiene 27 casos activos, el intendente de Monte Hermoso, Alejandro Dichiara, anunció nuevas restricciones a la circulación y la vida social en el balneario.

"Es difícil de explicar, pero nuestra preocupación no es por la cantidad de casos que tenemos en Monte Hermoso, sino porque al otro lado del puente (fuera de los límites del distrito) la situación está muy fea. Y ante cualquier problema que tengamos aquí, no hay camas de terapia intensiva (para hacer derivaciones a otros distritos)”, explicó el jefe comunal.

De acuerdo con Dichiara, por decisión del Comité de Crisis local desde hoy hasta el 31 de mayo se agregan dos restricciones a las que impone el hecho de estar en Fase 4:

1) Se suspenden las reuniones sociales.

2) Se limita el ingreso y egreso por el puesto de acceso, entre las 22 y las 6, sólo a quienes cuenten la aplicación Cuidar y puedan demostrar su carácter de trabajador esencial.

“Espero que sepan entender que no es momento de reuniones sociales y que hay que parar la pelota hasta que haya más gente vacunada. A ver, esto no quiere decir que no te reúnas los domingos a comer con tus viejos. Hacelo, pero suspendamos los asados con los amigos, las peñas, las juntadas. Cortemos las reuniones sociales de la nocturnidad”, pidió.

Vuelven los controles en el acceso, aunque por ahora serán sólo nocturnos.

En cuanto a las salidas nocturnas, Dichiara reconoció que lo que le preocupa son los viajes innecesarios a otros distritos “que quizá están en otras fases, aunque igual funcionan cervecerías y bares, hay fiestas clandestinas que no se controlan y reuniones sociales que no debería haber”.

“Por eso vamos a controlar la salida y la entrada de 22 a 6. Por supuesto que quien tenga alguna emergencia va a salir o entrar sin problemas. Quédense tranquilos. Lo que queremos es evitar que desde las 22 a 6 alguien se vaya a una fiesta a Dorrego o a tomar una cerveza a Bahía Blanca”, reconoció.

El secretario de Salud del balneario, doctor Jorge Busca, dijo que la situación epidemiológica de Monte Hermoso y de la región es “la más preocupante” desde que comenzó la pandemia.

“No sólo nos preocupa el COVID-19, sino otras enfermedades y patologías graves que tienen que ser atendidas rápidamente. Hoy estamos complicados por la falta de camas de alta complejidad. Días atrás tuvimos que derivar un paciente que no estaba contagiado de COVID-19 y nos costó bastante”, contó Busca.

Dichiara mencionó que días atrás se reunió con su par de Benito Juárez, Julio Marini, y en el marco de la charla este último “se largó a llorar”.

“Me confesó que tiene más de 100 casos por día, ya murieron 43 personas de su distrito, y en las últimas dos semanas sufrió la muerte de 5 amigos. No lo puede entender, porque toman todos los recaudos y restricciones, y el virus sigue esparciéndose. Y está muy mal. Me vine muy conmovido y preocupado de ese encuentro”, confió.