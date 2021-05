Sebastián Pérez confía en mejorar la potencia para la cita de Buenos Aires

Bajo la premisa de recuperar el potencial perdido, el bahiense Sebastián Pérez (Onix) aguarda ansioso el primer contacto con el asfalto del circuito N°8 del Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires, sede de la cuarta fecha del año del Turismo Nacional.

El piloto local tuvo un soñado comienzo de temporada, con el bautismo triunfal nada menos que en el Ezequiel Crisol de nuestra ciudad, pero luego su rendimiento mermó paulatinamente en las posteriores competencias de la Clase 2, por lo que la cita porteña representará un desafío sumamente importante.

"Se trabajó mucho en los motores. El “Cholo” (Franco Tomaselli) y mi viejo (Ruben) se dedicaron al impulsor de pruebas, que recuperó mucha potencia en relación a Paraná. Eso nos deja tranquilos. Con respecto al auto, simplemente se hizo un repaso general, porque en la última fecha funcionó bien", destacó Pérez.

"Además se controlaron los amortiguadores y los trabajos habituales, no mucho más. Más que nada se hizo hincapié en los motores y en ganar un poco más de potencia, que había sido el punto flaco en la última carrera. Creo que podremos ser competitivos nuevamente", cerró Seba, 3° en el campeonato de la Clase 2, a 38 puntos del sureño Emanuel Abdala.

Quien también llega a la cita porteña con ilusiones renovadas es el experimentado pigüense Fernando Gómez Fredes, quien apuesta al cambio de marca en busca de mayor protagonismo en la competitiva divisional menor, dejando el Nissan March y subiéndose a un Toyota Etios.

"Contento por la alternativa que se presentó y poder cambiar de vehículo. Sufríamos falta de competitividad con el Nissan, por eso la idea era buscar algo mejor en cuanto potencia y pensando en mejorar los resultados. Se dio la posibilidad muy sobre la hora. Pero por suerte se pudo coordinar todo y estaré compitiendo", contó el pigüense.

"El equipo es el mismo (NdR: Gaby Rodríguez en chasis y Esteban Pou en motores). Solo cambiamos de marca. Se hizo una pequeña modificación en el reglamento que en realidad no beneficiaba al Nissan, como habían dicho que iba a suceder, y por eso se decidió no continuar. La realidad es que no iba a competir, pero se bajó Gastón Grasso por problemas personales y ahí salió la chance de subirme", cerró.

La actividad para la Clase 2 se iniciará mañana a las 12, con el primer entrenamiento que se extendrá hasta las 13:10. Luego, la segunda tanda irá de 14:20 a 15:30. Mientras que, en el cierre de la jornada, el turno clasificatorio se desarrollará de 16:40 a 17:30.