EE.UU. se prepara para vacunar a chicos de entre 12 y 15 años: Biden destacó el hecho

Un panel asesor de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos aprobó hoy de manera unánime el uso de la vacuna de la farmacéutica Pfizer contra el coronavirus para los adolescentes de entre 12 y 15 años, hecho que destacó el presidente de ese país, Joe biden.

Por lo tanto, se espera que en los próximos días se inicie el plan de inmunización de los más jóvenes.

"Padres: los niños mayores de 12 años ahora pueden recibir la vacuna Pfizer COVID-19. Vaya a vaccines.gov y busque una vacuna cerca suyo", escribió Biden en la cuenta de Twitter oficial que tiene como mandatario estadounidense.

Getting a COVID-19 vaccine has never been easier. Go to https://t.co/EwdQ2dFHwG to find a location near you.