River, San Lorenzo-Central, Aleti, Pezzella, Lautaro, Palacio y Ruesga

Básquetbol

- La Liga Argentina seguirá hoy con un partido de la Zona Sur:

11.00, Estudiantes O vs Quilmes MdP

- Se jugará un partido por la Liga ACB española:

16.15, Unicaja Málaga vs MoraBanc Andorra (Fausto Ruesga)

- Se jugarán seis partidos por la NBA

20.00, Hawks vs Wizards

21.00, Nets vs Spurs

21.00, Cavaliers vs Celtics

22.00, Mavericks vs Pelicans

22.30, Jazz vs Trail Blazers

23.30, Lakers vs Rockets

Fútbol

- Continúa el desarrollo de la Copa Libertadores, con partidos de la fase de grupos:

19.00, Argentinos vs U. Católica (Chile)

19.00, Rentistas (Uruguay) vs San Pablo (Brasil)

21.00, La Guaira (Venezuela) vs Cerro Porteño (Paraguay)

21.00, Fluminense (Brasil) vs Independiente Santa Fe (Colombia)

21.00, Junior (Colombia) vs River Plate

23.00, Atlético Nacional (Colombia) vs Nacional (Uruguay)

23.00, Universitario (Perú) vs Defensa y Justicia

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

- Lo propio ocurrirá con la Copa Sudamericana:

19.15, 12 de Octubre (Paraguay) vs Huachipato (Chile)

19.15, Ceará (Brasil) vs Arsenal

21.30, Goianiense (Brasil) vs Palestino (Chile)

21.30, Bolívar (Bolivia) vs Wilstermann (Bolivia)

21.30, San Lorenzo vs Rosario Central

- Habrá un partido por los 16avos de final de la Copa Argentina:

14.00, Estudiantes SL vs Villa San Carlos

- También se jugará un partido en la Premier League inglesa:

16.15, Chelsea vs Arsenal

- En España, por su parte, se jugarán cuatro encuentros de la Liga:

14.00, Sevilla vs Valencia

15.00, Celta de Vigo vs Getafe

15.00, Huesca vs Athletic Bilbao

17.00, Atlético Madrid vs Real Sociedad

- Mientras que se disputarán ocho duelos por la Serie A italiana:

13.30, Cagliari vs Fiorentina (Germán Pezzella)

15.45, Atalanta vs Benevento

15.45, Bologna (Rodrigo Palacio) vs Genoa

15.45, Inter (Lautaro Martínez) vs Roma

15.45, Lazio vs Parma

15.45, Sampdoria vs Spezia

15.45, Sassuolo vs Juventus

15.45, Torino vs Milan