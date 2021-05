"Háganse cargo, se los digo con amor", la ironía de Waldo Wolff a Carlos Bianco

El diputado nacional del PRO Waldo Wolff cuestionó hoy la gestión de las vacunas del Gobierno e ironizó en torno a una frase que más temprano había expresado el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, quien acusó a la oposición de "inocular con odio".

"La idea de querer siempre transformar al otro en el demonio es medieval y facista. Deberían haber inoculado vacunas que no han llegado aún x mala gestión. Háganse cargo, se lo digo con amor.", tuiteó el legislador macrista, sarcasmo mediante.

Fue en respuesta a un comentario que había hecho en una conferencia de prensa el funcionario de Axel Kicillof, en el que hizo una distinción entre las actitudes del oficialismo y la oposición.

"Hace más de un año que ellos inoculan odio, mientras nosotros, desde el inicio del plan de vacunación más grande de la historia de la provincia, inoculamos amor", dijo Bianco en la mañana de este martes durante la ronda de prensa que compartió con el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan.

A su vez, Bianco cuestionó la "prepotencia del poder y la riqueza" del ex presidente Mauricio Macri por haberse vacunado en Miami y afirmó que las críticas que hizo a la campaña de vacunación fue porque "lo engancharon en off side, haciendo algo que dijo que no iba a hacer".

"No me merece ninguna opinión en particular. Está en su derecho hacerlo. Me parece contradictorio con algo que había de que se iba a vacunar luego de que el último de los trabajadores esenciales ya esté vacunado", sostuvo.

El ministro coordinador bonaerense aseguró que el líder del PRO actuó "como hacen los poderosos, por la prepotencia de su poder, de su riqueza, pueden tener algunos privilegios, que en general la población no puede tener, como tomarse un avión y pagar una vacuna, si es que la pagó".