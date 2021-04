"Pulgar" arriba para FM Cristal que quiere ser protagonista del Preparación

Franco Pulgar es de esos futbolistas que le dan un salto de calidad a la Liga Comercial. Con pasado en el fútbol de la Liga del Sur y de la región, todavía tiene hilo en el carretel. Pero ahora disfruta la pelota desde otro lugar, rodeado de afectos. Mientras tanto, como todo su equipo, se ilusiona con que FM Cristal pueda dar el salto de la calidad a la máxima división de Primera.

En un mano a mano con La Nueva., el 9 definió como los Dioses.

--¿Por qué decidiste volver a jugar la Liga Comercial?

--Por una realidad laboral y otra afectiva. En el equipo de FM Cristal está mi Viejo como técnico, mi hermano, mis primos y muchos amigos.

--Ya habías jugado en 2017. ¿Cómo la encontraste ahora en este regreso?

--Una de las diferencias que noté es que la mayoría de los equipos que tienen la idea de pelear arriba entrenan en la semana. Y con respecto a mí, me mató la pandemia, ja, ja.

--¿Cómo fue el debut?

--Creo que arrancamos bien. Se ganó y se hicieron buenos partidos. Tenemos que mejorar en lo físico, pero contamos con jugadores de muy buen pie.

--¿Para qué está el equipo?

--Estamos para pelear cada partido hasta el final. Somos un equipo duro que sabe jugar en cualquier cancha y contra cualquier rival.

--¿Cómo vivís el fútbol en la actualidad?

--Con mucha pasión. Muy ligado a la familia y amigos. Esperando el sábado para sentir la adrenalina de la competencia y el querer ganar.

--¿Qué te dicen los rivales que te conocen por su recorrido en el fútbol de la Liga del Sur y la región?

--Me encuentro con mucha gente que hacía mucho no veía, como rivales, árbitros y ex compañeros. Alguno me dice que todavía podría seguir jugando en ese nivel, pero no me dan los horarios para entrenar.

--¿Cómo es jugar con tu hermano?

--Tremendo. Mi hermano juega muy bien y me une otro sentimiento. En un partido, tiró un córner e hicimos el gol, pero en vez de ir a abrazar al que hizo el gol lo fui a abrazar a él que tiró un globo al segundo palo.

--¿Qué te gustó del equipo y en qué deben mejorar respecto a la Copa de Verano?

--Debemos mejorar en lo físico y el ritmo de juego, como también animarnos a tocar más. Del equipo me gusta el temperamento y la unidad que tenemos.

Toco y gol

--¿Quién es el más talentoso del equipo? "Martín Kloberdans".

--¿Cuál es el más rústico? "Mi primo Emiliano Islas".

--¿Quién es el que no puede faltar nunca? "Leo Arango".

--¿Quién es el que más entiende el juego? "Matías Quiroz".

--¿Cuál vive en una burbuja? "Diego Sánchez".

--En un asado del equipo, ¿quién toma la batuta? "Leo Arango".

--¿Quién es el más divertido? "El Ruben".

El grito sagrado

Franco Pulgar marcó el tanto de la victoria ante Aguará el pasado fin de semana. Y lo contó con lujo de detalle: "Mi primo Emiliano, quien estaba entre los centrales, me la bajó con el pecho para la pierna izquierda y, de frente entrando al área, le pegué con borde interno del pie izquierdo por arriba del arquero, quien achicó y voló, pero no llegó. Tremendo gol, entró pegada al palo".





El perfil de Franco

--Nombre: Franco Eduardo Pulgar.

--Fecha de nacimiento y lugar: 23 de febrero de 1988, en Bahía Blanca.

--Hijo de: Viviana Sollosky y José Pulgar. Hermanos: Juan Esteban, Facundo, Fernando, Federico y Cinthia. Es papá de Francisco y Santiago.

--Trayectoria: Avellaneda, Olimpo, Liniers, Rosario PB, Automoto de Tornquist, Libertad y Club Sarmiento de Pigüé.