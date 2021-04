Análisis: El estado de los juegos de cartas.

por Nicolás "Naiko" Bahl para El Cubil Del Mal / prensa@elcubildelmal.com

En esta columna trataremos a lo largo de los viernes de todo el mes de Abril el estado de los juegos de cartas. Como ya le sucedió a varios caídos en este último tiempo no todos los generos juegos envejecen de la misma manera, ni son del mismo agrado para las generaciones venideras. Con la reciente descontinuación del soporte por parte de Blizzard a Starcraft II, el último referente de juego de estrategia en tiempo real y pionero indiscutido de lo que conocemos hoy en dia por deporte electrónico, nos empezamos a preguntar que le pasara a un género como el de cartas.

Magic: The Gathering

Desde siempre ha existido un inevitable paso a la digitalización de los productos de todo tipo, y los TCG no fueron la excepción. Con el paso de los años fuimos viendo como se aplicaba esta tendencia, desde el legendario Magic Online (MOL) y sus rústica interfaz a Magic Arena hay más de 16 años de trabajo en la adaptación de no solamente de un juego metamórfico que vive cambiando, sino el desafío de poder concretar y plasmar en una pantalla la satisfacción del coleccionista que abre un sobre de cartas.

Magic Online fue el primer intento por parte de Wizards of the Coast de hacer un juego de cartas sumamente competitivo en PC. Pero el principal problema que se le presentó fue el poder llevar su producto a un nuevo mercado sin usar las mismas estrategias que ya conocía. Y esto es algo que queda completamente plasmado cuando vemos la interfaz rústica de MOL, un juego que está pensado más como un simulador en el cual probar mazos que físicamente serían inalcanzables. Pero el camino de los TCG estaría plagado de intentos fallidos por varias de las empresas que apareceran mas adelante en esta misma columna,como lo fue Duels of the Planeswalkers.

(La interfaz de Magic Online)

El sinuoso camino del gigante.

Sería injusto no hablar de todos los fracasos que ha tenido Wizards con sus distintos intentos de llevar Magic: The Gathering a las pantallas. Duels of the Planeswalkers fue una breve y olvidable saga de juegos que busco introducir de manera muy sencilla el mundo de Wizards Of The Coast a los videojuegos. El juego salió hace más de una década para PC se renovaba anualmente pero poco nuevo tenía para ofrecer. Como punto a favor, podemos remarcar que el juego era una manera muy sencilla de introducirse en el mundo de los TCG, simplificando muchas de las mecánicas que hacen que Magic sea tan complejo.

(Ya se evidenciaba el salto gráfico que necesitaba meter Wizards of the Coast)

Arena, la joya de la corona.

Todos estos desaciertos le dieron a Wizards Of The Coast todo el feedback necesario para en 2019 salir de lleno a patear el tablero de los TCG con Magic: The Gathering Arena. Con un enfoque directamente apuntando a la escena competitiva, MtgA llegaría para intentar destronar a Hearthstone, el indiscutible rey del género. Los primeros eventos de MtgA tuvieron muy buena recepción por parte del público, y desde Argentina gritamos gol cuando Matias Levaretto se coronó campeón en 2019.

YOUR #MythicChampionshipIII CHAMPION HAS BEEN CROWNED! 🎉



Congratulations Matias Leveratto! 🇦🇷🇦🇷🇦🇷 pic.twitter.com/3wqhvbMaLO — Magic Esports (@MagicEsports) June 23, 2019

Todo esto no solamente le confirmó a Wizards que estaban haciendo las cosas de una muy buena manera, sino que le abrió la cancha a muchisimos juegos para empezar a plantear pasarse a una escena competitiva reinada únicamente por Hearthstone. Por el momento Magic: The Gathering Arena es la mejor manera de poder seguir jugando a pesar del distanciamiento que vivimos desde hace más de un año. Si bien el juego todavía tiene ciertas cuestiones que resolver cómo el comercio entre los jugadores, una facultad tan importante que es justamente la primer letra del género TCG, el bajo costo comparado con armar un mazo de magic físico que sirva para ser competitivo no tiene punto de comparación.

Todavia no esta muy en claro que le espera a Magic: The Gathering. Muchos de los jugadores que han empezado a profesionalizar su carrera en Magic Arena ya jugaban en físico, y hoy en día lo usan como un momento de relajación y de prueba de composiciones entre amigos y/o compañeros de equipo. Tenemos la certeza de que hay Magic para rato, y estamos muy entusiasmados por ver qué caminos tomaron en el futuro.

¿ Pero qué sucede cuando el juego logra mezclar ambos mundos a la perfección? El viernes que viene hablaremos sobre Pokemon Trading Card Online.