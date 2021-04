Miércoles futbolero: Lautaro, River, la final de Defensa y la Champions

Básquetbol

- Se ponen en marcha los playoffs por el título en la Liga Nacional con dos duelos de la fase Reclasificación:

19.00, San Martín C vs Platense

21.30, Instituto vs Olímpico LB

- Continúa la actividad en la Liga Argentina, con seis partidos:

Conferencia Sur

16.30, Parque Sur vs Atenas P

19.00, Estudiantes C vs Villa Mitre

21.30, Rocamora vs Del Progreso

Conferencia Norte

16.30, Central Ceres vs Colón SF

19.00, Villa San Martín vs Unión SF

21.30, Independiente SdE vs Echagüe

- Se presenta el bahiense Lucio Redivo por la Serie A2 italiana:

14.00, JB Monferrato vs Reale Mutua Torino

- Se jugarán nueve partidos en la NBA:

20.00, Magic vs Wizards

20.00, Pacers vs Timberwolves

20.30, Nets vs Pelicans

20.30, Celtics vs Knicks

21.00, Hawks vs Grizzlies

21.00, Rockets vs Mavericks

21.00, Thunder vs Hornets

22.00, Nuggets (Facundo Campazzo) vs Spurs

23.00, Suns vs Jazz

Bochas

- Se llevará a cabo la 11ª fecha en el oficial por parejas de la División A:

Alem vs Almafuerte

Barrio Hospital vs General Cerri

Independiente vs Tiro Federal

Olimpia vs 9 de Julio

La Armonía vs El Cometa

El Puma vs Kilómetro 5

Fútbol

- Se disputarán dos partidos por la Copa Argentina, que atraviesa la etapa de 16avos de final:

18.00, Talleres vs Vélez

20.30, At. Tucumán vs River

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

- Se juega el partido de ida de la Recopa Sudamericana:

21.30, Defensa y Justicia vs Palmeiras (Brasil)

- Habrá dos partidos por la fase clasificatoria 3 de la Copa Libertadores:

19.15, Independiente del Valle (Ecuador) vs Gremio (Brasil)

21.30, Libertad (Paraguay) vs At. Nacional (Colombia)

- La Champions League ofrecerá hoy dos encuentros válidos por la ida de los cuartos de final:

16.00, Bayern Munich (Alemania) vs PSG (Francia)

16.00, Porto (Portugal) vs Chelsea (Inglaterra)

- Cinco juego le darán vida a la continuidad de la Copa Sudamericana:

19.15, Nacional (Bolivia) vs Guabira (Bolivia)

19.15, City Torque (Uruguay) vs Fénix (Uruguay)

19.15, Mineros (Venezuela) vs Aragua (Venezuela)

21.30, Palmaflor (Bolivia) vs Wilstermann (Bolivia)

21.30, Huancayo (Perú) vs UTC (Perú)

- La Liga de España ofrecerá hoy un encuentro:

16.00, Real Sociedad vs Athletic Bilbao

- Mientras que en la Serie A italiana se disputarán dos partidos pendientes:

13.45, Inter (con Lautaro Martínez) vs Sassuolo

13.45, Juventus vs Nápoli

- Y en Uruguay se jugará el partido de vuelta de la final del torneo:

15.00, Rentistas 0 vs 3 Nacional