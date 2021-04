Una nutrida agenda deportiva completa el fin de semana largo

Básquetbol

- Habrá siete partidos por la NBA:

15.00, Bulls vs Nets

16.30, Clippers vs Lakers

19.00, Celtics vs Hornets

20.00, 76ers vs Grizzlies

20.30, Hawks vs Warriors

21.00, Rockets vs Pelicans

23.00, Nuggets (con Facundo Campazzo) vs Magic

Ciclismo

- Se desarrollará en el circuito interior del Parque de Mayo la segunda programación en el ámbito de la Federación del Sud. La actividad se pondrá en marcha a las 8 y contará con la organización del Club Pedal Bahiense, que pondrá en juego el premio Rodados Colner.

Fútbol

- Continúa la disputa de la octava fecha en la copa de la Liga Profesional, con cuatro partidos:

14.00, Newell's vs Huracán

16.15, Colón vs Argentinos

18.30, Vélez vs Unión

21.00, Racing vs Godoy Cruz

- Se jugarán cuatro partidos por la primera división del fútbol femenino:

11.00, Villa San Carlos vs Comunicaciones

11.00, River vs Huracán

15.00, Platense vs UAI Urquiza

15.30, Dep. Español vs El Porvenir

- Hay ocho partidos válidos por la Primera Nacional, que transita la cuarta fecha:

14.30, Atlanta vs San Martín T

14.45, Tristán Suárez vs Ferro

15.30, Brown A vs Villa Dálmine

15.30, Instituto vs Güemes SdE

16.00, Brown PM vs San Telmo

16.45, San Martín SJ vs All Boys

17.00, Gimnasia J vs Dep. Morón

18.50, Quilmes vs Temperley

- Se disputarán cuatro partidos por la Premier League inglesa:

08.00, Southampton vs Burnley

10.05, Newcastle vs Tottenham

12.30, Aston Villa vs Fulhan

15.30, Manchester United vs Brighton And Hove

- La Liga española tendrá hoy otros cuatro encuentros:

09.00, Alavés vs Celta de Vigo

11.15, Elche vs Betis

13.30, Cádiz vs Valencia

16.00, Sevilla vs Atlético Madrid

Hockey sobre Césped

- Vuelve a presentarse Las Leonas por la PRO League, en el CeNARD, con transmisión de ESPN y la presencia de la bahiense Valentina Costa Biondi y la montermoseña Bárbara Dichiara:

17.00, Argentina vs Alemania

- Mientras que por el mismo certamen también jugará la selección masculina, Los Leones:

14.30, Argentina vs Alemania