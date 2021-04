Racing, Barcelona, Europa League y ¿dos argentinos en la NBA?

Básquetbol

- Se jugará el segundo punto de una de las llaves de semifinales en la Liga Nacional:

18.00, Quimsa (1) vs Boca (0)

- Seguirá la acción en la Liga Argentina, con siete duelos:

Zona Sur

16.30, Rivadavia M vs Del Progreso

19.00, Gimnasia LP vs Atenas P (Gerónimo Rausch)

21.30, Lanús vs Dep. Viedma

Zona Norte

16.30, Barrio Parque vs Echagüe

16.30, Estudiantes T vs Riachuelo

19.00, San Isidro vs Sp. América (Franco Pallotti)

19.00, Salta Basket (José Luis Pisani) vs Villa San Martín

- Seis partidos le darán vida a la jornada de NBA

20.00, Pacers vs Nets

20.00, Pistons vs Mavericks

21.00, Rockets vs Bucks

21.00, Timberwolves vs Warriors

22.00, Nuggets (Facundo Campazzo) vs Raptors

22.00, Thunder (Gabriel Deck) vs Pelicans

- Continuarán los cuartos de final de la Euroliga, con el cuarto partido de una llave:

16.00, Real Madrid (España, 1) vs Anadolu Efes (Turquía, 2)

Bochas

- Se llevará a cabo la segunda fecha de la segunda ronda en el oficial por parejas, divisional B:

San Martín vs Bella Vista

Dublín vs Villa Nueva

Talleres vs Río de la Plata

Independencia vs La Falda

Velocidad vs Villa Mitre

Fútbol

- Continuará su desarrollo la fase de grupos de la Copa Libertadores, con tres partidos:

19.00, Racing Club vs Sporting Cristal (Perú)

19.00, U. Católica (Chile) vs Argentinos Juniors

21.00, San Pablo (Brasil) vs Rentistas (Uruguay)

- Lo propio ocurrirá con la Copa Sudamericana, con siete partidos para hoy:

19.15, Corinthians (Brasil) vs Peñarol (Uruguay)

19.15, Wilstermann (Bolivia) vs Bolívar (Bolivia)

19.15, Sport Huancayo (Perú) vs River (Paraguay)

21.30, La Equidad (Colombia) vs Aragua (Venezuela)

21.30, Lanús vs Gremio (Brasil)

21.30, Newell’s vs Libertad (Paraguay)

21.30, Palestino (Chile) vs Goianiense (Brasil)

- Se ponen en marcha las semifinales de la Europa League:

16.00, Villarreal (España) vs Arsenal (Inglaterra)

16.00, Manchester United (Inglaterra) vs Roma (Italia)

- En España se completará la 33º fecha de la Liga:

14.00, Barcelona vs Granada

Tenis

- Proseguirá el ATP 250 de Munich, con los octavos de final y participación nacional:

07.30, Federico Coria vs Norbert Gombos (Eslovaquia)