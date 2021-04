Sebastián Pérez, tras su paso por Paraná: "Corrí en inferioridad de condiciones"

A fuerza de manejo y carácter, el bahiense Sebastián Pérez la sacó barata en su paso por Paraná (Entre Ríos), escenario del tercer capítulo de la temporada del Turismo Nacional.

Seba se las vio complicada desde el vamos, con un medio mecánico que distó notablemente de aquella primera fecha en nuestra ciudad que lo vio subir a lo más alto del podio por primera vez en su carrera.

En tal sentido, consciente que el Chevrolet Onix no estuvo a la altura de la exigente Clase 2, el 11° puesto logrado (arribó 12° pero aprovechó la penalidad de Mateo Nuñez) en la final ganada por el comodorense Emanuel Abdala fue buen negocio.

“Fue una final complicada. En los tramos rectos la verdad que el auto no tenía velocidad y eso hizo el trámite de la carrera muy difícil. En las curvas me podía defender, pero después se hacía muy cuesta arriba. Encima tuve un toque con (Mauro) Salvi, que de golpe se me vino encima, y eso me llevó a despistarme y tener que remontar otra vez”, resumió Pérez.

“Así y todo pude avanzar en las últimas vueltas y terminar en un puesto decoroso. Diría que demasiado bueno el resultado para lo mal que funcionaba el auto en lo derecho”, agregó Seba, 3° en el campeonato de la divisional menor.

Claro que el óptimo resultado (considerando lo mal que venía la cosa) no oculta el problema existente ni tampoco alivia la preocupación del volante N°8, ante un aspecto que, de no solucionarse en el corto plazo, podrá complicará las aspiraciones de batallar por la corona.

“Nos faltan algunos caballos de potencia, los kilos nos duelen y la verdad que sentí estar dos pasos atrás de los rivales. Corrí en inferioridad de condiciones. No sabemos bien el porqué, estamos tratando de descubrirlo. Hoy a la mañana fuimos al banco de rodillo y se nota que faltan unos 10 caballos, que en la pista se sienten y mucho. Vamos a trabajar fuerte”, cerró Pérez, quien ya piensa en la cita de Buenos Aires.