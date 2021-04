Te contamos como fue el repechaje de la ViewSonic ProLeague

por Nicolás "Naiko" Bahl para El Cubil Del Mal / prensa@elcubildelmal.com

Los repechajes de los Playoff tuvieron unas partidas super intensas, iniciando la tarde con una de las partidas mas interesantes de la ViewSonic ProLeague. Con WAP y Olimpo clasificados directamente a las semifinales, las escuadras restantes jugaron un repechaje para ver quienes serian los clasificados a semis.

Sansinena vs Rookbird

La jornada empezaría en de_inferno con Rookbird reclamando las primeras 3 rondas a su favor de TT. Sansinena logra llevarse la cuarta ronda y empieza su camino para emparejar la serie. La partida siguió este rumbo durante algunas rondas, con Sansinena brevemente sacando una ventaja para la ronda 10 pero con Rookbird en todo momento pisándole los talones. Esto se pudo evidenciar 4 rondas después cuando ambos equipos estaban empatados 7 a 7 antes de ir al cambio de lado. Ya del lado TT Sansinena logra ampliar la ventaja un poco mas, lo cual pone a Rookbird en desventaja. Pero la escuadra de Rookbird supo manejar la presión de la mejor manera y no solo llevo la partida a otro empate para la ronda 21 con un 10 a 10, sino que consiguió el 11 a 10. Con 3 rondas arriba de su rival Rookbird no logra cerrar la partida la ventaja, y la escuadra del rojiblanco no le dejo pasar este error. La primer partida finalizo momentos después con un 16 a 13 y el siguiente mapa seria de_overpass.

Entrando en Overpass y con Sansinena de CT la historia vuelve a repetirse, Sansinena saca 3 rondas y Rookbird se lo empata. Al igual que la partida anterior la historia se repetiría con Sansinena sacando cortas ventajas y Rookbird siguiéndolo muy de cerca. Ya para la segunda mitad de la partida la ventaja seria mucho mas clara y Rookbird solamente podría sacar una ronda. La partida terminaría con 16 a 7 y Sansinena jugara la primer semifinal contra WAP.

Villa Mitre vs Libertad

La segunda partida de la jornada la disputaron las escuadras de Villa Mitre y de Libertad. Iniciando del lado TT en de_mirage, Villa Mitre logra abrir el marcador ferozmente ante un equipo de Libertad que no pudo hacer nada por las primeras 10 rondas. El dominio del tricolor fue decisivo y la partida finalizaría momentos después con un 16 a 1.

El segundo match se jugaría en de_dust2, uno de los clásicos y favoritos de la comunidad. La historia se repetiría cuando Villa Mitre inaugure el mapa sacando 8 rondas seguidas frente a un Libertad que todavía no llegaba a recuperarse de el match anterior. Libertad pudo sacarle 3 rondas a Villa Mitre antes de que finalice la partida en 16 a 3. El Tricolor enfrentara a Olimpo este viernes por el pase a la final de la ViewSonic ProLeague.