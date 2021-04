Sábado deportivo: Villa Mitre, Boca e Independiente

Básquetbol

- La NBA pondrá en escena hoy ocho partidos:

14.00, Knicks vs Raptors

16.30, Bucks vs 76ers

20.00, Pacers vs Pistons

21.00, Pelicans vs Spurs

21.00, Heat vs Bulls

21.30, Mavericks vs Lakers

22.00, Jazz vs Timberwolves

23.00, Nuggets (Facundo Campazzo) vs Rockets

Fútbol

- Un par de partidos ofrecerá hoy la tercera fecha del Torneo Federal A, incluida presencia bahiense:

16.00, Dep. Madryn vs Villa Mitre

16.00, Crucero M vs Sarmiento R

- Continúa con cuatro partidos la undécima fecha de la copa de la Liga Profesional:

13.30, Patronato vs Sarmiento

15.45, Argentinos vs Banfield

18.00, Huracán vs Boca

21.00, Unión vs Independiente

- El torneo de primera división de AFA en la rama femenina contará hoy con cuatro encuentros:

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

10.00, Dep. Español vs San Lorenzo

11.00, Villa San Carlos vs Huracán

11.00, Independiente vs River

15.00, SAT vs Racing

- Con siete partidos, seguirá hoy la séptima fecha de la Primera Nacional:

14.00, All Boys vs Gimnasia J

15.00, Tristán Suárez vs Instituto

15.00, Almagro vs Brown PM

15.30, Temperley vs Estudiantes BA

15.30, Ferro vs Barracas Central

16.00, Def. de Belgrano vs San Martín SJ

21.00, Santamarina vs Brown A

- La Premier League inglesa ofrecerá hoy tes juegos:

08.30, Liverpool vs Newcastle

13.30, West Ham vs Chelsea

16.00, Sheffield United vs Brighton And Hove

- Con cuatro partidos proseguirá la Liga española:

09.00, Elche vs Levante

11.15, Valladolid vs Cádiz

13.30, Valencia vs Alavés

16.00, Real Madrid vs Betis

- Tres juegos le darán continuidad a la Serie A italiana:

10.00, Genoa vs Spezia

13.00, Parma vs Crotone

15.45, Sassuolo vs Sampdoria