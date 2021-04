Schwartzman avanza en Barcelona y estira su récord personal sobre polvo de ladrillo

El tenista argentino Diego Schwartzman venció hoy al francés Corentin Moutet por 6-4 y 6-2 y avanzó a los cuartos de final del torneo ATP 500 de Barcelona (Españ) que se juega sobre polvo de ladrillo.

"Peque", 9º en el ranking mundial, se impuso ante Moutet (75) en una hora y 34 minutos de juego y en la próxima instancia tendrá un rival local, el ganador del encuentro que más tarde jugarán los españoles Pablo Carreno Busta (13) y Bernabe Zapata Miralles (147).

