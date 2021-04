El intendente de Tornquist, Sergio Bordoni, dijo hoy en CNN Radio Bahía que su municipio pasó a fase 3 "por pedido de Provincia, para colaborar con la cuestión sanitaria de Bahía Blanca".

"Pasamos a fase 3 por pedido de Provincia, para colaborar con la cuestión sanitaria de Bahía Blanca. Todas las localidades cercanas a Bahía estamos tratando de estar en fase 3 para ver si podemos parar un poco la curva de contagios", comentó en el programa De Palabra.

"Es preocupante, porque todos los días estamos hisopando mucho y están apareciendo casos del Abra para el otro lado, en Sierra de la Ventana y Saldungaray, de todas las edades, hay de todo", declaró.

Además, Bordoni destacó que Tornquist tiene "terapia intensiva desde el 1 de marzo" y tuvo gente intubada. "Contratamos ocho médicos terapistas, estamos tratando de ir armándola y todavía falta capital humano, porque el cansancio viene del año pasado y hay incremento de enfermos y todavía no entramos en el invierno duro. Hay otras patologías que pueden llevar a la muerte si no se atienden bien", expresó.

"El año pasado en fase 3 no se podía hacer nada, pero cambió. Hoy se pueden hacer muchas cosas con protocolos y si se aplican no hay contagios, podemos tener abiertos los gimnasios con 30 %, los comercios pueden estar abiertos. El año pasado teníamos todo cerrado en fase 3. Hoy no es tan exigente, fue un aprendizaje de un año de pandemia", comentó el jefe comunal.

A pesar de la pandemia, Bordoni aseguró que tuvieron la mejor temporada de los últimos cuatro años y que "el fin de semana anterior estaba lleno, repleto", aunque sobre los casos de COVID-19 reiteró que "en la temporada no había del Abra para el otro lado". "Se puede complicar ahora, están apareciendo los casos del otro lado de las sierras. Pero la gente busca aire puro y venir por lo menos un día a contemplar las sierras", cerró.