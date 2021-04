La Liga se la juega: hoy se confiesa el lateralista Matías Mayo

Pese a que no lo demuestra en la tabla de posiciones, Olimpo es uno de los equipos que mejor trata el balón en lo que va del torneo Apertura de la Liga del Sur. Es cierto que dejó muchos puntos en el camino sin merecerlo, pero la propuesta de Gastón Sancho es más que interesante. Matías Mayo, uno de sus elementos más regulares, se confesó ante La Nueva. y no escatimó entrega, como en la cancha.

1--¿Cuál fue tu mejor partido en lo que va del torneo?

--Mi mejor partido en este torneo fue contra Rosario esta última fecha, y agregaría también contra La Armonía. Me sentí cómodo y colaboré para que el equipo haya encontrado un buen funcionamiento en esos partidos.

2--¿Están conforme con esta campaña?

--Por ahora no. Sufrimos varias bajas importantes que hicieron cambiar bastante el plantel de una fecha a otra y el equipo lo sintió. Sin embargo, nos estamos acomodando para pelear nuestro objetivo que es el campeonato.

3--¿Cuál es el objetivo de mínimo y de máxima?

--El objetivo mínimo es entrar a los playoff y dejar al club en la A para cuando se divida el torneo. Y como máximo, aspiramos a salir campeones ya que tenemos con qué.

4--¿A qué rivales ves como candidatos al título?

--Liniers tiene una base de hace años y este torneo arrancó muy firme. También veo bien a Bella Vista y a Tiro Federal.

5--¿El mejor gol que metiste en tu carrera?

--El que le hice a Rosario va de cabeza al top 3, ja, ja. No soy de hacer muchos goles, pero creo que uno que le hice a Banfield en menores de AFA es el mejor.

6--¿El gol que más gritaste?

--Como hincha de River, el de Pratto (Lucas) a Boca sacando del medio. Y en un partido en el que jugué, uno de Nico Katz a Sporting en 2019.

7--¿Qué recordás del debut en Primera?

--Pocos recuerdos, la verdad. Me hizo debutar Plácido (Sangronis) en 2017 en un partido contra Sporting en cancha de La Armonía que perdimos 1-0. Hubo poco para rescatar.

8--¿Cuál fue el compañero que más te sorprendió desde que jugas al fútbol?

--Ufff...Tuve demasiados que me parecen muy buenos en sus puestos como Rossi (Gianfranco), Machain (Lucas), Seba y Rama Fernández, Ianni (Gabriel) y Seisdedos (Agustín). Del plantel del Federal A actual Capraro (Nicolás), Ham (Ezequiel) y Guille (Brian) se nota que son diferentes, pero si tuviera que elegir a uno creo que me quedaría con Malmoria (Matías), es la definición de crack.

9--¿Qué rival te hubiese gustado tener de compañero?

--De la Liga, me hubiese gustado compartir equipo con Miralles (Ezequiel). Tuvo una carrera fantástica en equipos de primer nivel y recuerdo no haberla pasado muy bien cuando lo enfrenté, ja, ja.

10--¿Hincha de?

--River.

11--¿Te hubiese gustado jugar en?

--En River, ja, ja. Y si soñamos un poco más en el Borussia Dortmund.

12-- ¿Quiénes son tus ídolos?

--No tengo ídolos pero soy muy fanático de Messi. Es el uno.

13-- ¿Cómo vivís el fútbol?

--Con la pasión y el disfrute de hacer lo que más me gusta, pero con la responsabilidad que lleva estar en el lugar donde estoy. Tengo muy en claro que no es un pasatiempo.

14--¿Qué tan cerca o lejos está la ilusión de poder integrar el equipo del Federal A?

--Mi ilusión de jugar en el Federal A es grande y está intacta. Considero que tanto yo como el resto de los chicos del club que estamos entrenando no somos menos que la gente que traen de afuera, pero es el técnico quien toma las decisiones.

15--¿Cuál fue la peor patada que pegaste?

--Creo que ninguna, no soy de pegar patadas y rara vez me amonestan. Debo reconocer que es raro para ser defensor.

16--¿Qué preferís. Marcar un gol o que el equipo gane?

--Que el equipo gane, siempre. No me sirve de nada hacer un gol si me voy a ir a mi casa enojado porque perdimos. Esto es un deporte en equipo.

17--En un asado, ¿a qué tres personajes invitarías?

--Invitaría a Messi, "Pachu" Peña y a Peter Capusotto. Bien variadito, pero creo que podemos andar bien.

18--Armá tu once ideal con todos los compañeros que tuviste y el DT.

--Guido Villar; yo, Osinaga, Faur; Di Buo, Lefinir, Pachu Intrevado, Facu García, Coacci; Juani Álvarez y Katz.

19--¿Cómo es un día tuyo?

--Un día normal consiste en levantarme temprano, ir a entrenar, estudiar o cursar dependiendo el día y, quizás, juntarme con algunos amigos. Nada de otro mundo, muy tranquilo.

20--¿Qué te gustaría hacer que todavía no hiciste?

--En lo deportivo poder jugar en Primera División. En lo personal conocer diferentes partes del mundo como Medio Oriente y esas regiones.



El perfil de Mati

--Nombre: Matías Mayo.

--Fecha y lugar de nacimiento: 17 de diciembre del 1998, en Bahía Blanca.

--Trayectoria: EFUBA, La Armonía, Olimpo, Bella Vista y Olimpo.

--Grupo familiar. Es hijo de Germán Mayo y Verónica Costa. Tiene una hermana que se llama Micaela. Estudia Licenciatura en historia.