Kicillof cargó contra Rodríguez Larreta y dijo que recurrir a la Justicia es "realmente repugnante"

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, arremetió hoy contra el jefe del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por su decisión de recurrir a la Justicia para lograr la continuidad de las clases presenciales en la Capital Federal y tildó de "repugnante" a ese recurso.

"Recurrir a la Justicia, y sobre todo cuando está fuera de jurisdicción, es la peor de las respuestas", sostuvo Kicillof, que agregó: "Me parece realmente repugnante que de manera no solo injusta e inadecuada sino fuera de derecho se use a la Justicia para perjudicar a quienes tienen que ser cuidados".

"Alguien se va a tener que hacerse responsable, los que manipulan a la Justicia para que los beneficie políticamente. Esto es absolutamente inaceptable", resaltó al mandatario, al tomar parte en un acto virtual encabezado este lunes por el presidente Alberto Fernández.

Si bien no mencionó a Rodríguez Larreta ni a la Ciudad, el gobernador se refirió al fallo de la Justicia porteña que otorgó luz verde a la continuidad de las clases presenciales en la Capital Federal, impidiendo -según Kicillof- que "un decreto nacional cuide a quienes tiene que cuidar".

"La provincia de Buenos Aires no va a dejar que ocurra. Quedate tranquilo Alberto, acompañamos las medidas; preferimos ser antipáticos con algunos que ser absolutamente irresponsables y hacer política con la vida y con la muerte", enfatizó.

"Cuando arrecian los contagios, las internaciones y las muertes hay que tomar medidas duras, pero necesarias. Te quiero agradecer Alberto por las decisiones que has tomado", dijo, y añadió: "Se han hecho verdaderas proezas para ampliar el sistema de salud en la provincia de Buenos Aires y en la república Argentina (...) para no tener que decidir quién tiene y quién no tiene un respirador; queremos seguir así".

También sostuvo que "el epicentro de esta segunda ola está en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)" y agregó: "Hoy tenemos un nivel de contagios muy elevado. Todo lo que hacemos lo hacemos para cuidar a la gente, no nos enamoramos de determinadas medidas".

"No se trata de ideas ni de principios abstractos, se trata de combatir una pandemia con todos los elementos y todos los instrumentos que tenemos a mano", expresó Kicillof, quien aseguró que "en 100 municipios de la provincia de Buenos Aires continúan las clases presenciales" y agradeció a "toda la comunidad educativa" que acató la medida del Gobierno nacional y dará clases virtuales las próximas dos semanas.

"Quiero agradecer a toda la comunidad educativa y a las familias por el esfuerzo y compromiso para llevar adelante por dos semana clases virtuales en el AMBA. Los contagios han crecido mucho en las últimas semanas y se han detectado nuevas variantes del virus", indicó el mandatario provincial a través de sus redes sociales.

En ese sentido, consideró que "es necesario extremar los cuidados para evitar el colapso sanitario".

"Mientras implementamos medidas para reducir el aumento de casos en la zona más afectada, en 100 municipios de la Provincia continúan las clases presenciales tal como establece el plan jurisdiccional de regreso seguro a las aulas", señaló.

"En la Provincia las únicas campañas son las de cuidados y la de vacunación. Necesitamos de la responsabilidad de todas y todos los bonaerenses. Volvamos a demostrar que la mejor manera de enfrentar la pandemia es con un pueblo solidario, un gobierno protector y un Estado presente", expresó.

Este lunes, numerosos colegios de la Ciudad de Buenos Aires abrieron sus puertas para dar clases presenciales, mientras que en la Provincia se desarrollaron distintas manifestaciones en contra de la suspensión de las mismas. (NA)