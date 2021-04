El Ministerio de Salud estima que en 15 días habrá 50 mil casos diarios de COVID-19

El viceministro de Salud bonaerense Nicolás Kreplak advirtió que de acuerdo a las proyecciones que manejan dentro de 15 o 10 días podría haber 50 mil casos diarios y que deben “evitar eso”. Respaldó las medidas de restricción que implementó el Gobierno y planteó que “la proyección es catastrófica” para las próximas dos semanas".

El funcionario advirtió en plena segunda ola de contagios de COVID-19: “Quisiera que en 15 días estuviéramos en mejores condiciones. Lo más probable es que no estemos con menos casos que ahora. La perspectiva de casos que tenemos en este momento hace que dentro de 15 días o en 10 días estemos en los 50 mil casos”.

Sostuvo que la proyección es que “los contagios van a aumentar”. En declaraciones a Radio Mitre explicó que actualmente el índice de reproducibilidad (R) del coronavirus está por encima de 1. Es decir, que un infectado contagia a más de una persona. Expresó que si se cumple con las nuevas limitaciones en el área metropolitana se reducirán el R y la cantidad de contagios de la enfermedad y no se llegará a la proyección de 50 mil infecciones diarias.

Advirtió que actualmente la ciudad de Buenos Aires y el primer cordón del conurbano bonaerense tienen “el sistema de salud colapsado”. Sostuvo que por eso se implementaron medidas durante 15 días, “que no se circule de noche, no haya reuniones sociales y no haya clases presenciales” porque deben reducir “la velocidad de los contagios”.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Explicó en referencia a la suspensión de clases presenciales que aunque las aulas son seguras el riesgo de contagio está en la movilización de las familias para trasladar a los chicos a los colegios. Dijo que los casos de la enfermedad “no se producen en un lugar sino en una serie de acciones”. Sostuvo que en el AMBA “son tres millones de chicos que van a la escuela” y que “si van con un familiar son seis millones que se movilizan, lo que genera movimiento y contagios”.

Expresó que la decisión de suspender la actividad presencial en las escuelas “no es alegre para nadie”, que los hijos de él no estaban de acuerdo con la medida y que les explicó por qué debían tomarla. Afirmó que “no hay que trasladarle las discusiones políticas a los chicos porque está mal”.

En línea con el presidente Alberto Fernández, Kreplak consideró que hubo una “malinterpretación” de las declaraciones del mandatario, que habló de “relajamiento” del sistema de salud y que generó una fuerte respuesta de los médicos.

El funcionario bonaerense consideró: “Me parece que no dijo lo que interpretaron que dijo, yo entendí lo que quiso decir que no es que los médicos se relajaron sino que el sistema de salud relajó la atención del COVID-19 para atender otras cosas necesarias”.

Luego de la controversia el mandatario trató de aclarar sus expresiones. Criticó a la prensa y a la oposición, a los que acusó de “tergiversar” sus palabras. Afirmó que “jamás” criticó a los médicos, en un hilo en Twitter.

El Presidente consideró que los “sectores políticos y medios de comunicación opositores” en consideración de él hicieron una “tergiversación” de sus declaraciones. Sostuvo: “Tergiversaron mis palabras tendenciosamente para colocarme a mí en una posición de crítica hacia el personal de salud cuando solo le guardo reconocimiento”.