"Esperamos estar a la altura y lograr lo que se nos escapó el año pasado", dijo Alfredo Ramírez

Por Mikel Iñurrategui / minurrategui@lanueva.com

Villa Mitre debutará esta tarde como local en el Torneo Federal 2021, buscando revancha tras quedar en la puerta del ascenso en la última edición.

El tricolor recibirá a Sol de Mayo, desde las 16, luego de caer en la primera fecha como visitante de Huracán Las Heras (2 a 1).

"El debut nos deja un sabor a tristeza, hicimos mérito como para traernos algo de Mendoza. La realidad es que no pudimos y que este es un torneo largo, en el que vamos a tener esos altibajos hasta que encontremos el equipo. Obviamente que eso se logra con los partidos por los puntos, más allá de los entrenamientos. Seguramente vamos a ver cosas para mejorar y cosas que hemos hecho bien", le contó Alfredo Ramírez a La Nueva.

El volante tricolor llegó en la reanudación del certamen pasado y rápidamente se convirtió en un referente del equipo, en base a su experiencia, personalidad y jerarquía.

-¿Te sentís un referente en tu segundo torneo en el club y luego de que se hayan ido varios jugadores clave?

-No lo sé, mi personalidad siempre fue la misma. Mas allá de ser uno de los más grandes o no, trato de aprender de los más chicos, todos los días se aprenden cosas nuevas. Con mi experiencia o me trayectoria trato de transmitirle cosas a los chicos que recién están empezando a jugar, o decirles cosas que veo dentro de la cancha o aconsejarlo, después está en cada uno llevarlo a cabo o no. Es mi visión o la de Falucho (Carlos Herrera), o Facu Laumann, que tratamos de aconsejar o acomodar las piezas cuando por ahí adentro de la cancha no salen las cosas.

El torneo pasado, la "Villa" quedó a un paso del ascenso luego de perder una polémica final ante Güemes de Santiago del Estero y caer en playoffs ante Deportivo Madryn.

-¿La clave está en encontrar la motivación de nuevo para ir en busca del ascenso?

-La motivación siempre está, el club mismo te obliga a buscar otra vez el ascenso, en Villa Mitre la vara siempre estuvo alta. Con lo hecho el año pasado, obviamente que lo que nos quedamos tenemos ganas de repetir esa campaña y lograr el objetivo y los que vinieron también tienen esas ganas de pelear por cosas importantes. Es clave cambiar el chip rápido, corregir los pequeños detalles que se hicieron mal y seguir haciendo las cosas que hicimos bien.

Como consecuencia directa de su gran campaña, Villa Mitre perdió a cinco de sus jugadores titulares (Héctor González, Nicolás Ihitz, Ramiro Formigo, Facundo Fabello, Gabriel Jara Maximiliano Tunessi), quienes emigraron a una categoría superior.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Ramírez, con Tunessi, Laumann e Ihitz, tras ganar el clásico.



-¿Eso demuestra el gran torneo que hicieron, tendrán que adaptarse rápido a los cambios?

-Sí, se nos fueron muchos titulares, el mejor Villa Mitre va a ir apareciendo con el correr de los partidos. Pero cuando no se puede ganar, no perder es muy importante para la cabeza del jugador y para seguir sumando puntos. Es importante entender eso y agarrar rápido esa conexión entre los jugadores que ya estábamos y los nuevos, que tienen muy buen pie todos y muchas ganas.

-Antes jugaban un juego más directo, aprovechando la velocidad de Jara y Tunessi, ¿en qué cambió este Villa Mitre?

-Cambiamos la forma de jugar, hoy tenemos dos centrodelanteros (Maxi y Carlos Herrera) que le gusta pivotear y antes teníamos dos delanteros que te marcaban el movimientos para que vos le tires la pelota al espacio. En mitad de cancha para adelante tenemos mejor pie que el año pasado, perdimos y ganamos cosas. Obviamente nos cambió la forma de jugar, llegamos más asociadamente al área rival y tratamos de romper con la velocidad por el costado.

-¿Cuál sistema te gusta o te divierte más?

-Me siento cómodo con los dos sistemas, me gusta jugar bien al fútbol. Ahí se marca más la diferencia que tirando un pelotazo y tratando de jugar a la segunda pelota.

Quedarse y el sumar en casa

-¿Qué te sedujo para quedar en Villa Mitre?

-Hablé con Carlos (Mungo, el DT) y con Juan (La Rocca, el presidente) a la hora de quedarme, me hicieron sentir muy bien desde que llegué. Me gustó mucho la propuesta del club, es muy serio, con un lugar entrenar para entrenar, con una cancha linda para jugar, con una hinchada muy seguidora. Son muchas cosas que a uno lo sedujeron para seguir acá, la familia está contenta y bien, eso es lo primordial para mí. Me quedó la espina de no poder conseguir el ascenso, estando a tan poquitos paso. Eso también fue clave, intentar volver a conseguir algo importante en mi carrera y más en Villa Mitre que está preparado para dar el salto.

-¿Quedó la vara alta después de lo hecho el año pasado?

-La vara siempre estuvo alta en este club, cuando vine en octubre la vara también estaba alta. El club siempre se mantuvo ahí, no solo por lo que hicimos el año pasado. Es un club muy ordenado, que te cumple en todo, con lugares maravilloso para entrar y jugar, entonces tenes que brindarte al 100 en todo momento. Esperemos estar a la altura este año y poder conseguir lo que se nos escapó por tan poquito el torneo pasado.

-¿Es importante sumar hoy en casa para no perder puntos desde el arranque?

-Sí pero no hay que volverse locos, es un torneo largo. Tenemos que entender que el partido se puede ganar en cualquier momento, tenemos que ser inteligentes. Es importante enderezar el barco para tratar de ganar y despegar rápido de la tabla.