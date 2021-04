Jueves de básquetbol local y definición de cruces en la Europa League

Básquetbol

- Se disputará parcialmente la cuarta fecha del torneo local de segunda división:

20.45, Argentino vs Whitense

20.45, Sportivo vs Independiente

- Continuará la Reclasificación en la Liga Nacional, con el inicio de una llave postergada en su momento por casos de COVID-19:

19.00, Gimnasia CR vs Hispano Americano

- Se jugará un partido de la Zona Sur en la Liga Argentina:

19.00, Quilmes MdP vs Rivadavia M

Fútbol

- Con un partido, se completará la fase 3 de la Copa Libertadores, la última antes de los tradicionales grupos:

21.30, Junior (Colombia) 1 vs 2 Bolívar (Bolivia)

- Se completarán las llaves de cuartos de final de la Europa League:

16.00, Villarreal (España) 1 vs 0 Dinamo Zagreb (Croacia)

16.00, Slavia Praga (Re. Checa) 1 vs 1 Arsenal (Inglaterra)

16.00, Manchester United (Inglaterra) 2 vs 0 Granada (España)

16.00, Roma (Italia) 2 vs 1 Ajax (Países Bajos)

- Con un juego adelantado, se pondrá en marcha hoy la sexta fecha de la Primera Nacional:

21.10, Alvarado vs Temperley