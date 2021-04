Martes futbolero, con Copa Libertadores y Champions League

Básquetbol

- Con un partido de la Zona Norte tendrá continuidad hoy la Liga Argentina:

11.00, Independiente SdE vs Villa San Martín

- Seis cotejos le darán vida a la NBA:

20.30, Pacers vs Clippers

20.30, Raptors vs Hawks

21.00, Hornets vs Lakers

22.00, Jazz vs Thunder

23.00, Suns vs Heat

23.00, Trail Blazers vs Celtics

Fútbol

- Se jugará un partido revancha de la tercera fase de la Copa Libertadores:

21.30, Santos (Brasil) 3 vs 1 San Lorenzo

- Habrá dos cotejos revancha de los cuartos de final de la Champions League:

16.00, PSG (Francia) 3 vs 2 Bayern Munich (Alemania)

16.00, Chelsea (Inglaterra) 2 vs 0 Porto (Portugal)

- Un duelo completará la primera fase de la Copa Sudamericana:

21.30, Peñarol (Uruguay) 2 vs 2 Cerro Largo (Uruguay)

- Se completará la quinta fecha de la Primera Nacional:

19.15, San Martín T vs Chacarita