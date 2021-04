Domingo de acción: automovilismo, básquet, fútbol, hockey, rugby y tenis

Automovilismo

- A las 9.38 se iniciará la carrera del TC2000, a las 10.38 se largará la segunda prueba de la Fórmula Renault 2.0 (con Braian Quevedo) y a las 11.50 se pondrá en marcha la final del Súper TC2000.

Básquetbol

- Se disputa la tercera fecha del torneo local de primera división en la rama femenina:

19.00, El Nacional vs Alem

19.00, Estrella vs 9 de Julio

19.00, Pacífico vs Sportivo

- La Liga Nacional continuará hoy con el tercer punto de la Reclasificación de una de las series:

19.00, San Martín C (1) vs (1) Platense

- La Liga Argentina ofrecerá hoy seis encuentros:

Zona Sur

19.00, Racing Ch vs Quilmes MdP

21.30, Lanús vs Ciclista J

Zona Norte

14.00, Sportivo América vs Independiente SdE

16.30, Colón SF vs Tiro Federal

19.00, Unión SF vs Central Ceres

21.30, Echagüe vs Villa San Martín

- En el Torneo Federal habrá presencia bahiense, al jugar Valentín Duvanced por la octava fecha de la División Cuyo:

20.00, La Rioja Basket vs Amancay

- Se presenta el bahiense Lucas Chaves por la sexta fecha de la Serie C Gold italiana:

14.00, Pallacanestro Salerno vs Angri

- Saltan a la cancha Emanuel Fernández y Santiago Sartor por la sexta jornada de la serie C Silver:

14.00, Nuova Pallacanestro Messina vs Basket School Messina

- Albano Chiarastella verá acción por la Serie B italiana:

14.00, Agrigento vs Nuova Pallacanestro Olginate

- Habrá diez partidos en la NBA:

14.00, Hornets vs Hawks

16.00, Nuggets (Facundo Campazzo) vs Celtics

20.00, Cavaliers vs Pelicans

20.00, Magic vs Bucks

21.00, Mavericks vs Spurs

21.00, Timberwolves vs Bulls

21.00, Knikcs vs Raptors

21.00, Grizzlies vs Pacers

23.00, Trail Blazers vs Heat

23.00, Clippers vs Pistons

Fútbol

- Un total de 14 partidos, con presencia bahiense, le darán vida a la primera fecha del Federal A:

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

15.30, Ciudad Bolivar vs Estudiantes SL

15.30, Sol de Mayo vs Ferro GP

15.30, Camioneros vs Desamparados

16.00, Olimpo vs Cipolletti

16.00, Dep. Madryn vs Circulo Deportivo O

16.00, Defensores VR vs Sarmiento R

16.00, Defensores P vs Sp. Belgrano SF

16.30, Racing C vs Douglas Haig

16.30, Unión S vs Gimnasia S

16.30, Sp. Peñarol SJ vs Independiente CH

16.30, Huracán LH vs Villa Mitre

17.00, Central Norte S vs Boca Unidos

17.30, Chaco For Ever vs Sp. Las Parejas

18.00, Juventud Unida SL vs Sansinena

- Se juega el grueso de la novena fecha de la copa de la Liga Profesional:

14.00, Argentinos vs Central Córdoba

14.00, Patronato vs Gimnasia LP

16.15, Central vs Banfield

18.30, Unión vs Boca

21.00, River vs Colón

- Ocho partidos le darán continuidad a la quinta fecha de la Primera Nacional:

14.10, All Boys vs Tristán Suárez

15.30, Almagro vs Independiente Rivadavia

15.30, San Telmo vs Brown A

16.00, Dep. Maipú vs Quilmes

16.00, Gimnasia M vs Estudiantes BA

16.10, Dep. Morón vs Instituto

16.30, Santamarina vs At. Rafaela

20.00, Güemes SdE vs Barracas

- La Premier League inglesa ofrecerá cuatro encuentros:

08.00, Burnley vs Newcastle

10.05, West Ham vs Leicester

12.30, Tottenham vs Manchester United

15.00, Sheffield vs Arsenal

- También se disputarán cuatro cotejos en la Liga española:

09.00, Villarreal vs Osasuna

11.15, Valencia vs Real Sociedad

13.30, Valladolid vs Granada

16.00, Betis vs Atlético Madrid

- Mientras que la Serie a italiana tendrá hoy seis juegos:

07.30, Inter (Lautaro Martínez) vs Cagliari

10.00, Juventus vs Genoa

10.00, Sampdoria vs Nápoli

10.00 Hellas Verona vs Lazio

13.00, Roma vs Bologna (Rodrigo Palacio)

15.45, Fiorentina (Germán Pezzella) vs Atalanta

Hockey sobre césped

- Se pondrá en marcha el Torneo Apertura oficial:

Zona Ascenso Femenino

Independiente de Dorrego vs La Armonía (en Monte Hermoso)

Caballeros

10.00, El Nacional vs Puerto Belgrano (en las Tres Villas)

12.00, Villa Mitre vs Rosario Puerto Belgrano (en las Tres Villas)

- Se presentarán Los Leones por la FIH Pro League, en el Cenard:

17.00, Argentina vs India

Rugby

- Continúa la segunda fecha del torneo Preparación de Ascenso de la Unión de Rugby del Sur:

15.00, Palihue vs Universidad Nacional del Sur.

Tenis

- Continuará su desarrollo el ATP 100 de Montecarlo, con presencia bahiense y argentina:

06.00, Pedro Martínez (España) vs Federico Delbonis

06.00, Dominik Koepfer (Alemania) vs Juan Ignacio Lóndero

09.20, Guido Pella y Christian Garín (Chile) vs Jamie Murray (Reino Unido) y Jan-Lennard Struff (Alemania)

10.00, diego Schwartzman y Fabio Fognini (Italia) vs Oliver Marach (Austria) y Luke Saville (Australia)