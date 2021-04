"Los intendentes tenemos que contar con autonomía en la toma de decisiones"

El intendente de Tornquist, Sergio Bordoni, señaló esta mañana que "estamos bien en lo epidemiológico, no tenemos internaciones y el número de casos activos es bajo, más allá de que va variando día a día".

"Esto no implica que no debamos cuidarnos mucho, sino todo lo contrario", indicó.

En diálogo con Panorama, por LU2, el jefe comunal sostuvo que "en esta nueva etapa de la pandemia los intendentes de los distritos del interior tenemos que contar con autonomía en la toma de decisiones, porque sabemos lo que pasa en nuestros partidos".

"El invierno pasado fue muy duro para nosotros. Se cerraron muchas actividades y sufrimos mucho en lo económico y lo social. La restricción horaria nocturna se debe acatar, pero en estos distritos del interior, con pocos casos, no tiene sentido avanzar más en este momento", mencionó.

"Volver atrás, a medidas como cerrar el turismo, es un lujo que no nos podemos dar —continuó—. En el municipio pasamos de 300 a 1.500 familias asistidas en Acción Social durante 2020. No podemos volver a eso, porque en el verano tuvimos turismo y no se contagió ningún turista".

Además, Bordoni contó que para este fin de semana largo de Semana Santa la comarca estará totalmente colmada" debido a que "las reservan ya estaban hechas hace mucho tiempo".

"Era algo esperable, de acuerdo con la forma en que se desarrolló la temporada de verano, con niveles de ocupación muy altos", dijo.

"Si el gobernador Kicillof toma medidas más restrictivas, que se distinga entre los municipios del conurbano y los del interior. La situación epidemiológica es muy distinta. Apenas tenemos 20 mil habitantes en todo el distrito. Pedimos autonomía para hacernos cargo, no para decir si llega a pasar algo que la culpa es de la Provincia. Veremos qué nos dejan hacer y qué no", amplió.

Finalmente, el dirigente de Juntos por el Cambio indicó que "la gente tiene que cuidarse sola, tiene que ser responsable y tratar de no contagiarse".