"Mujeres reales", una propuesta para "derribar los estereotipos que apagan nuestra esencia"

Un grupo de emprendedoras bahienses se juntó para hacer una sesión de fotos bajo la consigna "Mujeres reales", con el objetivo de derribar estereotipos y prejuicios.

Y este 8 de marzo quisieron compartir sus experiencias con La Nueva., en el marco del Día Internacional de la Mujer.

"El mensaje es claro: somos mujeres, somos reales, somos emprendedoras y lo logramos JUNTAS", destacaron en el sitio web Fiesta Nube.

Fiesta Nube es una comunidad de emprendedoras que, además de ofrecer servicios, presenta proyectos y propuestas para la mujer. Una de ellas fue esta sesión de fotos, que surgió de una conversación en un grupo de WhatsApp bastante concurrido:

Lau, que es asesora de imagen, ingenuamente preguntó por emprendedoras que tengan malla, y así poder hacer una alianza compartiendo fotos con cuerpos reales. ¡Generó una catarata de respuestas! ¿Se imaginan un grupo de 70 mujeres hablando?

Agus, leyó este mensaje pasado unos minutos y preguntó: "¿Querés hacer una producción o que te pasemos fotos nuestras?".

Esta simple equivocación de interpretación, hizo que Laura se dé cuenta del potencial que había en esa propuesta y tiró: "¡Genial! Bué, si se animan..." .

¿Si se animan? ¡A nuestro juego nos llamaron! porque esto generó que otras emprendedoras se quieran sumar a esta movida, y Cami no tardó en reclamar: "Acá hay una modelo!". Detrás de ella, decenas de mujeres se coparon con esta idea.

Así relataron sus protagonistas los comienzos de la sesión de fotos, que fue realizada con la participación de más de 20 emprendedoras.

Florencia (maquilladora) con Sabrina (modelo)

Luego de la experiencia, las ocho mujeres fotografiadas dialogaron con La Nueva. sobre sus sensaciones.

Ellas son: Rosaura del emprendimiento Pastelería y Panadería Keto & Low Carb, Silvana de Silvana Bailman Estética (tratamientos corporales y faciales), Camila de Modo creativo (accesorios textiles hechos a mano), Agustina de Pajaritos en el aire (cuadernos artesanales), Verónica de Vicentitas (tejidos al crochet), Sabrina de Manina (mates personalizados, arte en madera), Valentina de TINA intervenciones artísticas (indumentaria intervenida) y Eliana de Eliana Balbarrey Fotografía.

—¿Cómo te sentiste al sacarte las fotos? ¿Y al verlas?

—Rosaura: al principio me sentí un poco nerviosa porque nunca había participado de algo así, pero después fui aflojando porque había caras conocidas, nos fueron guiando y el trato fue muy cálido.

—Eliana: al sacarme las fotos me sentí cómoda y libre. Quizás al verlas, la imagen no coincidía al 100 % con lo que percibo de mí, pero también tiene que ver con que no me saco muchas fotos y no tengo la costumbre de verme. Es un proceso aprender a posar y resaltar lo que a cada una le gusta más de su cuerpo: al sacarlas me sentía mil y al verlas me di cuenta de que posé exactamente al revés en la mayoría de las fotos [risas]. Todo tiene que ver también con el ángulo que miramos y con la vara con la que medimos ese resultado.

Verónica, Camila y Rosaura

—Camila: plena, me divertí muchísimo y cumplí uno de mis sueños. Al ver las fotos pude notar toda la felicidad en mi cara.

—Verónica: bien, me encantó el momento. Al ver las fotos, me gustan.

Camila y Eliana

—Agustina: muy cómoda, cuidada y me divertí muchísimo con este proyecto. Verme, no voy a mentir, es raro porque no es algo que haga todos los días, pero me encanta. Creo que las fotos reflejan la alegría de ese día.

—Sabrina: al iniciar la sesión de fotos sentí un poco de timidez, era algo nuevo, pero lo entendí como un juego, en el cual tenía que disfrutar. Además reflexioné sobre ser ejemplo de que uno se tiene que amar tal cual es. El apoyo de los fotógrafos, que fueron tan profesionales, motivó a desenvolvernos de manera natural, ¡mostrando mujeres reales! Al ver las fotos sentí que fue una prueba superada: luchar contra los estereotipos no es fácil, es un clic que una tiene que hacer desde el amor propio. Ojalá muchas más personas se atrevan a jugar la vida así, libres de mandatos sociales limitantes.

Valentina y Sabrina

—Silvana: súper cómoda. Al principio mucha vergüenza, pero el clima que se generó fue tan lindo que me olvidé de mis prejuicios hacia mi persona o cuerpo. Al ver las fotos me da vergüenza de nuevo [risas], pero me hace acordar lo bien que la pasamos y que por unas horas me sentí una top model.

—Valentina: me generó comodidad al ver que todos los cuerpo eran diferentes, ya que no había un molde para encajar.

—¿Te hubieses animado a hacer lo mismo una década atrás? ¿Por qué?

—Rosaura: no, no me hubiese animado porque en ese momento de mi vida creía en el estereotipo del cuerpo perfecto. Me perdí de disfrutar de muchas cosas esperando a tenerlo ja, ja, ¡qué boba!

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

—Eliana: depende el año. En general no, ya que en mi adolescencia tuve conflictos muy, muy fuertes con mi cuerpo, al punto de estar al borde de un trastorno alimenticio serio. Si bien fue fluctuando con el paso del tiempo, en general la visión siempre fue negativa hacia mi cuerpo.

Verónica y Rosaura

—Camila: hace una década atrás estaba esperando a mi segunda hija, así que quizás lo hubiese hecho también.

—Verónica: sí, porque nunca tuve problemas con mi cuerpo, pero creo que no hubiese habido una propuesta de este tipo una década atrás.

Agustina y Silvana

—Agustina: sí, claro que me hubiese animado a hacer lo mismo. Ojalá hubiese tenido la posibilidad hace 10 años, pero no se veían cuerpos reales, para ser "modelo" tenías que cumplir con ciertos parámetros con los que no contaba ni cuento [risas], pero por suerte está cambiando la manera de vernos y de sentirnos. Falta mucho, todavía están siendo muy criticados los cuerpos de los demás, sobre todo en mujeres y por mujeres muchas veces. Considero que vamos por un muy buen camino de aceptación del cuerpo de cada una, de amarnos a nosotras mismas, de no criticarnos, de respetarnos, para poder hacerlo con las demás.

—Sabrina: una década atrás, con 30 años y muchos kilos menos, ¡sí! [risas]. Con mi realidad actual, no me hubiese animado. Agradezco la fortaleza de quienes buscamos ser mujeres completas así como somos, sin basarnos tanto en lo superficial.

Valentina (abajo), Sabrina, Silvana y Agustina

—Silvana: si me animé a los 40, cuánto más a los 30. ¡Tenía 20 kilos menos!

—Valentina: creo que hace una década había estereotipos muy marcados, en los cuales las mujeres tenían curvas definidas y eran super-flacas, por lo que no me hubiese animado a hacerlo.

—¿Qué mensaje quieren dar con esta propuesta en el Día de la Mujer?

—Rosaura: que la vida hay que disfrutarla con el cuerpo que tengamos. No nos condicionemos. Lo más importante es que nuestro cuerpo esté sano, sea respetado, aceptado y querido, y que nos sirva para hacer todas las cosas que nos hagan felices.

—Eliana: el mensaje que me gustaría transmitir es el de aprender a amarse tal cual uno es hoy y hacer las pases con el pasado. También el dejar de lado la auto-hipocresía con la que nos castigamos. Muchas mujeres envidian o quieren un cuerpo "perfecto", pero el estilo de vida que llevan no se acerca en nada al necesario para llegar a ese objetivo (sea por el motivo que sea), entonces, por qué no disfrutamos el hoy con lo que somos en vez de esperar a tener ese "cuerpo perfecto" que quizá nunca lleguemos a tener. El cuerpo perfecto es el que tenés hoy, y lo que vale no es el talle, sino la actitud con la que lo lleves puesto.

Eliana y Verónica

—Camila: que nunca es tarde para hacer lo que nos gusta. No importa la edad que tengamos, siempre podemos hacer realidad nuestros sueños. Hay que animarse y dejar atrás nuestros prejuicios. Ser felices. Y querernos a nosotras mismas.

—Verónica: que todas somos lindas, únicas y podemos lograr lo que nos propongamos. En mi caso soy madre, esposa, pero nunca me olvido de mí como mujer.

Eliana

—Agustina: que un montón de mujeres pueden juntarse y hacer cosas increíbles, que podemos ser mujeres emprendedoras, colegas y amigas. Que nos respetamos, que entendimos que juntas podemos más porque ese es el camino. Cada una por su lado puede hacer cosas increíbles, pero imaginate lo que pueden hacer muchas mujeres juntas. Creo que eso queremos mostrar: ¡juntas somos más!

—Sabrina: el Día de la Mujer representa una de las tantas luchas. Esta propuesta es accionar para erradicar estereotipos que apagan la esencia de las personas. Entiendo que es un proceso amarse y aceptarse, y en cada una lleva su tiempo, por eso aliento a buscar adentro lo que a cada una la haga feliz, aunque al principio se haga con timidez o miedo. Una vez que das el primer paso, descubrís un mundo nuevo, donde las opiniones ajenas dejan de pesar tanto. Y paso a paso el camino te lleva a encontrarte con vos misma; aunque haya obstáculos, los vas superando, de ahí no hay vuelta, sos todo lo que tenés: ¡amate fuerte!

Arriba (izquierda a derecha): Silvana y Agustina / Abajo: Sabrina

—Silvana: que a pesar de no tener un cuerpo espectacular, cada mujer es bella a su manera, es única e irrepetible.

—Valentina: buscamos romper los estándares de belleza y los números que una mujer debe tener para considerarse un 10. No hay una fórmula para ser un 10, ya que cada cuerpo es totalmente único en su existencia, ninguno vale más que otro.

Guadalupe (organizadora) y Laura (asesora)

Otros datos del evento

-Ocho mujeres se tomaron fotografías, pero de la sesión participaron muchas más. En este enlace podés conocer a todas la emprendedoras.

-Todas las fotos serán compartidas durante esta jornada en Instagram con el hashtag #mujeresrealesfiestanube.