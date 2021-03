Viajeros en Monte y la Zona: ¿Qué impresión se llevaron de nuestros principales destinos turísticos?

Anahí González Pau

Cuando Yanina y Néstor inauguraron su canal de Youtube Conociendo Lugares, jamás pensaron que en cuatro años los videos que comenzaron a compartir como un hobby –a medida que exploraban nuevos destinos- superarían, en total, los 8 millones de reproducciones y menos aún que tendrían casi 50 mil suscriptores.

Están juntos desde hace 20 años, trabajan en el ámbito de la salud y, entre muchas otras coincidencias, comparten el gusto por recorrer sitios y conocer paisajes, personas y culturas.

Semanas atrás visitaron lugares emblemáticos del territorio bonaerense -y específicamente de nuestra zona- de los que solo habían escuchado hablar.



De paseo por Tornquist, recorriendo sus principales atractivos.

Además de compartir imágenes también brindan información turística con sus seguidores. Relatan sus impresiones con un estilo relajado, son muy claros a la hora de señalar cuestiones prácticas como información sobre las rutas que van atravesando y datos esenciales sobre los íconos e imperdibles de cada nuevo destino. Luego de cada nuevo post reciben una gran cantidad de comentarios y aportes y mensajes de agradecimiento.

Dada la cercanía de la capital con otras playas como Villa Gesell y Pinamar, nunca habían llegado a la costa sur de la provincia y quedaron sorprendidos por el hallazgo.

--Por lo que compartieron en sus videos se llevaron una muy buena impresión de Monte Hermoso ¿qué referencias tenían? ¿Llegaron con alguna expectativa?

--Llegamos por recomendación de unos amigos. Siempre nos habían comentado acerca de la extensión de las playas, la temperatura de las aguas y sus hermosos atardeceres y fue más que suficiente para saber que teníamos que agregar a Monte Hermoso al listado de lugares a conocer.

Para ser sinceros, fuimos a ver de qué se trataba. Podríamos decir que fuimos un poco descreídos acerca de la temperatura del agua y, si bien las referencias eran buenas y confiables, sabemos que siempre en esto juega mucho la subjetividad que, como en todo, siempre hay fanatismos y preferencias.



Los viajeros, enamorados de Monte Hermoso: "Es una de las playas más bonitas de la Argentina", dijeron.

Entonces, íbamos con cierta cautela, pero la verdad es que lo que encontramos superó ampliamente nuestras expectativas. Ya desde llegar al centro y caminar por su peatonal nos encantó y el broche de oro, sin dudas, fueron sus playas.

Se cumplió todo lo que nos habían comentado y lo superó.

Sin lugar a dudas, Monte Hermoso es una de las playas más bonitas de Argentina.

--Estuvieron en la Comarca Serrana ¿Qué impresiones se llevaron de los distintos pueblos?

--Todos son lugares muy lindos. Tornquist es la prolijidad y la paz absoluta. Si bien estuvimos allí poco tiempo,, nos sirvió para darnos cuenta de su simpleza, su ritmo lento y pausado, algo que a nosotros nos gusta mucho.

Villa Ventana es un lugar de paisajes y naturaleza, ideal para descansar. Sierra de la Ventana nos pareció muy familiar, con lindos recorridos para realizar, con muy buen trato al turista y variedad gastronómica y de hospedaje.



Saldungaray nos pareció un pueblo detenido en el tiempo, con mucha historia que supo tomar lo mejor de esto para convertirse en un pueblo turístico siendo un lugar ideal para recorrer y visitar para quien está viajando por la zona.

--¿Cuáles fueron las sensaciones al conocer Epecuén, con su particular impronta?

--Epecuén es un lugar que no puede quedar en el olvido, un conjunto de malas decisiones que llevaron a un final muy triste. Un lugar que genera nostalgia y bronca por lo que pudo haber sido y no fue. Es imposible estar allí y no sentirse afectado por el sufrimiento y el dolor que han tenido que pasar sus antiguos pobladores.

--¿Cuándo iniciaron esta aventura de conocer lugares y de compartirlo por las redes?

--En realidad, desde que nos conocimos empezamos a viajar. Registrábamos esos viajes en vídeos que luego mostrábamos a algunos familiares y quedaban guardados y muy de tanto en tanto los volvíamos a ver.

Un día, a la vuelta de un viaje por Chile, terminamos viendo el vídeo, nos miramos y dijimos: “¿Ahora a guardarlo? ¿Tanto trabajo para verlo solo una vez?” Y fue en ese momento que decidimos casi sin pensarlo compartirlo en Youtube con quienes quisieran verlo; pero sin ningún tipo de expectativa, era un video; solo imágenes y música, sin explicaciones, era solo el registro de lo que habíamos visto. Y sucedió que empezó a tener muy buena repercusión; recibíamos mensajes, consultas, sugerencias.



Néstor fue quién tomó la iniciativa de grabar los vídeos y subirlos a las redes.

Con el tiempo fuimos modificando el formato de los vídeos, incorporando información y audios para brindar más datos a quién lo ve.

--¿Cuánto tiempo hace que están juntos en esta aventura?

--En noviembre de este año vamos a cumplir 20 años de estar juntos. Todavía no tenemos hijos, esperamos pronto poder tenerlos. Ambos trabajamos en el ámbito de la salud. Néstor como representante de ventas un laboratorio medicinal, y yo en un laboratorio dentro de un sanatorio privado de Caba y soy Licenciada en Relaciones Públicas y Especialista en Gestión de Comunicaciones.

--¿Cuántos lugares-países han visitado?

--Inicialmente viajamos mucho por el país, luego pudimos recorrer un poco por el exterior. No estuvimos en muchos países, o no tantos como nos gustaría. Estuvimos en 7 países:Chile, España, Francia, Italia, República Checa, Hungría e Inglaterra.

--¿Se informan previamente sobre los sitios que recorren?

--Sí, habitualmente buscamos información antes de hacer la visita, recorremos el lugar, recopilamos imágenes y a la vuelta del viaje nos ponemos a armar y editar el vídeo. Tratamos de subirlo lo más pronto posible pero muchas veces con nuestros trabajos y obligaciones se nos complica. La edición la realiza Néstor. Todavía no tenemos un dron, es algo que esperamos poder incorporar a futuro. Las imágenes de vídeo y fotos las hacemos nosotros.

--¿Pudieron hacer de este emprendimiento algo rentable o no es el objetivo?

--El canal hace un tiempo que fue monetizado por Youtube y es esto lo que nos ayuda a realzar los viajes, ya que a diferencia de otras categorías de canales donde hay tutoriales o juegos, el costo para la realización de los vídeos es alto ya que cada hospedaje, cada alquiler de auto etc, sale de nuestros bolsillos.





Ahora tenemos un inconveniente con Youtube respecto al pago ya que probablemente no pague más por la entidad financiera que lo viene realizando y se vea obligado a pagar por intermedio de los bancos únicamente, pero con las retenciones que sufriríamos de esta manera nos dejaría prácticamente sin ingresos.