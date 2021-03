Muerte de un paciente: analizan las cámaras del Hospital Municipal

Un perito informático del Ministerio Público Fiscal analiza las cámaras de seguridad del Hospital Municipal, en el marco de la investigación por la muerte del paciente David Garrido.

El procedimiento fue dispuesto por el fiscal Marcelo Romero Jardín, titular de la UFIJ N° 7, quien procura determinar si el registro de imágenes efectivamente funciona o no, según informaron desde la Fiscalía.

El especialista trabaja junto a un instructor de la unidad investitgadora y personal de la DDI local.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

A fines del mes pasado, la policía allanó el sanatorio, por orden del juez de Garantías N° 2, Guillermo Mércuri.

Desde el hospital dijeron el pasado 10 de febrero que se hizo lo posible por reanimar al hombre, mientras que la familia aseguró que no creían esa versión y que iban a hacer una denuncia.

"Sabemos que la familia consultó en ventanilla, cuando se estaba atendiendo a un herido por un accidente en Witcomb y De Angelis, y se le comunicó que cuando se pudiera iba a ser atendido. Luego conocimos el desenlace, la pérdida de conocimiento y se lo ingresó a la guardia y se lo reanimó por cuarenta minutos. Tuvo arritmias cardiacas graves y no pudo ser recuperado", sostuvo la vocera Graciela González Prieto.

Sara Palma, la pareja de Garrido, expresó que no cree en esa versión: "Me lo dejaron morir y esto no va a quedar así. Vamos a ver si es cierto que estuvieron 40 minutos reanimándolo, porque los médicos que lo atendieron nos dijeron otra cosa".

El hombre había sido llevado el 9 de febrero a la guardia y supuestamente no lo atendieron con la rapidez que ameritaba, por lo que decidieron ir a otro hospital, pero el fallecido se desvaneció en la vereda, a pocos metros de la entrada al centro de salud, y recién ahí fue ingresado.