Hora, TV y formaciones: Boca se mide ante Claypole en su estreno en la Copa Argentina

Boca Juniors enfrentará hoy a Claypole, uno de los equipos ascendidos este año a la Primera C, en su estreno en la Copa Argentina, en donde intentará despejar las dudas del irregular comienzo en la Copa de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).



El partido, correspondiente a los 32avos. de final, se jugará en el estadio de Lanús, con arbitraje de Leandro Rey Hilfer y transmisión de TyC Sports.



El ganador ya tiene rival confirmado en los 16avos de final y será Defensores de Belgrano, que eliminó a Almirante Brown.



Boca debutará en el torneo que conquistó en las ediciones 1969, 2012 y 2015, más de un año después del sorteo que determinó este histórico cruce con Claypole, postergado por la pandemia de coronavirus.



El equipo de Miguel Ángel Russo, actual campeón de la Copa Diego Maradona, tuvo un inicio irregular en la Copa de la Liga e intentará despejar las dudas futbolísticas.



El ajustado triunfo en Rosario contra Newell's (1-0) en la segunda fecha no alcanzó para tapar los decepcionantes empates en la Bombonera contra Gimnasia y Esgrima La Plata (2-2) y el último ante Sarmiento, uno de los ascendidos, por 1-1.



Los problemas futbolísticos del equipo se suman a la infinidad de rumores que alteran la tranquilidad del día a día del club de la Ribera, que parece sentir todavía la herida de la eliminación en la semifinal de la Copa Libertadores de América.





Además, el plantel sufrió importantes contratiempos en los últimos días, con la ausencia por duelo del capitán Carlos Tevez, y las lesiones de Eduardo Salvio y Carlos Izquierdoz.



El "Apache" se reincorporó hoy a los entrenamientos pero recién podría reaparecer el próximo domingo, en el partido contra Vélez Sarsfield, líder del grupo B, en Liniers, que será la antesala del Superclásico ante River Plate, programado para el 14 de marzo en la Bombonera.



"Toto" Salvio se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierdo y estará un largo tiempo inactivo, mientras que "Cali" Izquierdoz será evaluado día a día de la lesión que padece en una costilla.



Para este compromiso, Russo aplicará la rotación y le dará minutos a algunos jugadores que son habituales suplentes.

Los juveniles Exequiel Zeballos, Alan Varela, Agustín Obando y el delantero Luis Vázquez, quien debutaría desde el inicio en dupla con el postergado Franco Soldano, serán de la partida.

El arquero Javier García sería el titular, para darle descanso a Esteban Andrada, en lo que será su primer partido desde que regresó al club, en el anterior mercado de pases.

El presente de Claypole es distinto ya que el club vive uno de sus mejores etapas con el reciente ascenso a la Primera C, luego de 23 años en la última categoría, la Primera D.



El pasado 16 de enero, el "Tambero" venció a Liniers por 1-0 y obtuvo el ascenso de manera invicta. El club coronó con el título un ciclo de reconstrucción que comenzó en 2018, junto con una empresa gerenciadora, poco después de quedar al borde de la desafiliación.



Desde ese momento, el equipo es dirigido por Roque Drago, quien también quedará en la historia del club por haber firmado el primer contrato profesional en 97 años de existencia.



Luego, la dirigencia encabezada por Javier Gómez también anunció, el pasado 24 de febrero, los contratos para los 27 futbolistas del plantel.



A pesar de la reciente profesionalización, muchos de los jugadores tienen otro ingreso económico como el arquero Tiago Libares, quien estudia el profesorado de inglés y brinda clases particulares.



El sueño de Claypole no terminará hoy ya que el fin de semana iniciará su participación en la Primera C (contra Argentino de Merlo, como visitante) pero aprovechará al máximo el histórico encuentro contra el "Xeneize".



El club lanzó una edición especial de la camiseta con publicidad distinta para cada puesto (los arqueros exhibirán una marca, los defensores otra y así también los mediocampistas y los delanteros) y hasta el cuerpo técnico lucirá un sponsor en su vestimenta.



Además, una reconocida marca deportiva proveerá a todo el plantel de botines exclusivos para el partido.



--Posibles formaciones

-Boca Juniors: Javier García; Nicolás Capaldo, Lisandro López, Carlos Zambrano y Emmanuel Más; Exequiel Zeballos, Alan Varela, Edwin Cardona y Agustín Obando; Luis Vázquez y Franco Soldano. DT: Miguel Russo.



-Claypole: Tiago Libares; Ian Pezzani, Cristian Ordóñez, Emanuel Díaz y Leonel Landaburu; Facundo Garzino, Hernán González, Sergio Alfonzo y Juan Cruz Iglesias; Thiago Calone y Lucas Carballo. DT: Roque Drago.

-Hora: 21.30

-Estadio: Lanús

-Árbitro: Leandro Rey Hilfer

-TV: TyC Sports.