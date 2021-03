La directora de Migraciones dijo que buscan "retrasar el ingreso de las cepas de Manaos y Gran Bretaña"

La directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano, explicó que los turistas que dan positivo en los test de coronavirus deberán aislarse en hoteles hasta que se conozca qué tipo de cepa del virus con el objetivo de "retrasar lo máximo posible el ingreso de las cepas de Manaos y Gran Bretaña.

"Estamos haciendo todo lo posible para retrasar lo máximo posible el ingreso de las cepas manaos y la de Gran Bretaña. A partir de hoy ya Ezeiza no recibe más vuelos de Brasil, Chile y México y se hace una reducción drástica de vuelos", explicó Carignano en diálogo con "Alguien tiene que decirlo", el programa de Eduardo Feinmann en Radio Rivadavia.

"Si das positivo te llevan a un hotel a esperar para saber qué tipo de virus tenés. Si tienen alguna de las cepas que estamos tratando de evitar que ingresen, se quedarán aislados en el hotel", contó Carignano.

"Los que llegan estarán espaciados, para que la gente que llegue en un vuelo puedan bajar, hacer controles migratorios, aduaneros, entran en proceso de testeos, el hisopado", remarcó la funcionaria del Ministerio del Interior.

Asimismo, aclaró que "todo el avión tiene que esperar el resultado" y "los que dan positivo luego tienen que hacerse un PCR para saber si es el virus que esta circulando en argentina o es otra cepa".

En tanto, ratificó que "los 237 pasos fronterizos terrestres están cerrados desde el 25 de diciembre", lo que "significa que no puede entrar nadie". "No tenemos problemas en que la gente salga con un consentimiento de que no van a poder regresar por tierra", subrayó.

"El finde pasado se empezó a testear a la gente proveniente de vuelos de Brasil, Chile y México. La gran mayoría de los que dieron positivo en Ezeiza venían de México. A partir de hoy se empezó a testear en la totalidad de los vuelos", concluyó. (NA)