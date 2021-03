Turismo Pista: Volpe, contento con el debut del nuevo Ford Fiesta Kinetic

Buenas sensaciones dejó la primera puesta en escena del Ford Fiesta Kinetic en el bahiense Joaquín Volpe, tras completar la jornada de entrenamientos libres correspondientes a la segunda fecha del Turismo Pista con sede en Olavarría.

Para Joaco será su primera presentación de la temporada en la Clase 3, tras perderse la fecha inaugural celebrada en Buenos Aires por aguardar la culminación de los trabajos en su flamante nueva unidad (dejó el Renault Clio).

Si bien no logró quedar entre los diez mejores al término de la inestable jornada (llovió durante la mañana y el mediodía), el 13° puesto, a 952 milésimas de Juan Manuel Damiani (Etios), es un resultado lógico y dentro de los parámetros previos.

“El cambio climático nos perjudicó un poco en la puesta a punto, pero quedé fascinado con la suspensión delantera del auto. Solo hay que terminar de acomodar unas cosas. Estamos cumpliendo el objetivo que es estar dentro de los primeros 15, una pena que para mañana dan lluvia todo el día”, contó Joaco.

Para destacar también el brillante debut del villalonguense Tomás Pugnaloni en la categoría, a bordo de un Renault Clio de Gaby Rodríguez, quedando con el 7° mejor registro en la tanda general, a poco más de medio segundo de la punta.

Distinta suerte corrió para su coterráneo Juan Kreitz (Nissan), quien culminó en el 30° puesto a más de un segundo y medio del tiempo referencial.

Previamente, en la Clase 2, el bahiense Pablo Streitemberger (Corsa) cumplió su ansiado regreso a la especialidad y finalizó la jornada de entrenamientos en el 30° puesto, a más de dos segundos de diferencia de Matías Cravero (Corsa).

El piloto bahiense, quien mantiene su estructura mecánica atendida íntegramente por Carlos Freire, había competido por última vez en la categoría en Paraná 2019, logrando un meritorio 8° puesto.

"Traté de girar lo más posible. En la primer tanda, con lluvia, me enfoqué en adaptarme y familiarizarme nuevamente con el auto, ya que hacía un año y medio que no me subía. Después, en el segundo, con el piso un poco más seco, se pudo girar bastante rápido. Con solo 4 vueltas quedé a 2 segundos de la punta. Una vibración me preocupó y por eso paré, espero no sea nada y que mañana me deje girar", resumió Pablo.

La actividad en el “Hermanos Emiliozzi” de Olavarría continuará mañana, con las respectivas pruebas de clasificación y las series preliminares.