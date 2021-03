Comenzó la demolición de otro carrito del Parque de Mayo

Esta mañana arrancó la demolición del segundo carrito de comidas en el Parque de Mayo y de esa manera continúan las reformas en el principal espacio público.

Se trata del local instalado en Urquiza y Córdoba que ocupaba la casa de comidas La revancha y que en los próximos meses quedará en manos de Big Six.

La cadena de comida rápidas bahiense levantará allí sus instalaciones en los próximos meses y se adjudicó el lugar tras una licitación convocada por la Secretaría de Movilidad y Espacios Públicos.



Las nuevas instalaciones contarán con una entrada de vehículos que se llamará Auto Big para la venta de comida al paso y un amplio espacio con mesas y sillas.

La semana pasada había comenzado la demolición de otro local donde funcionaba "Negro el 11" y que quedará en manos de Coffee Store

Los nuevos espacios que se inauguren no deberán ocupar una superficie mayor a los 200 metros, colocar bebederos –algo que no existe en la actualidad—, bicicleteros, iluminación adicional a la existente, Wi Fi gratuito, reductores de velocidad en las calles, nuevos árboles y hasta una plaza de juegos infantiles y cargadores para monopatines eléctricos.También baños para el público en general y no solo para clientes.