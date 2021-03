3 juegos de Nintendo 3DS para disfrutar en otoño.

Por Gastón “Zaelar” Lozan, y Nicolás ‘’Naiko’’ Bahl para El Cubil Del Mal / prensa@elcubildelmal.com

La Nintendo 3DS fue lanzada el 26 de febrero de 2011, siendo la ‘’evolución’’ de su hermano mayor, la Nintendo DS. Una videoconsola portátil de aspecto muy lindo, que incorpora la función de imágenes 3D para ciertos juegos, durante el mismo gameplay o cinemáticas específicas. Teniendo varias versiones disponibles, desde una versión base (conocida como OLD 3DS) hasta una versión mejorada en todos sus aspectos (la New 3DS) e incluso una versión con menos potencia pero más económica (llamada 2DS).

3)- Animal Crossing: New Leaf

Creemos que el video habla por si solo. Animal Crossing: New Leaf fue un antes y un después en la saga, teniendo hasta el dia de hoy jugadores activos por mas que hayan pasado 8 años desde su lanzamiento. Animal Crossing es una de esas sagas que sirven como puerta de entrada para los videojuegos, sobretodo para un público que busca una experiencia sumamente relajada y poder ir a su tiempo en todo momento. Si hay que buscar la base del éxito que hoy en día sigue teniendo a más de un año de su lanzamiento Animal Crossing: New Horizons en Nintendo Switch, tendríamos que empezar por New Leaf.

2)- Captain Toad: Treasure Tracker

Captain Toad: Treasure Tracker fue de esos juegos a los que llegue por recomendación y que agradezco haberle dado una oportunidad. No solo que Toad y Toadette son personajes super amorosos con los que uno se encariña muy rápido, sino que el diseño de los niveles es fantástico en todo momento. Y si a esto le sumamos que la música acompaña muy bien todas las escenas del juego, solamente tenemos un resultado: un juego tan bueno que sigue trascendiendo consolas. Originalmente lanzado para Wii U, Captain Toad: Treasure Tracker vivió una fantástica llegada a Nintendo 3DS y a Nintendo Switch el 13 de Julio de 2018.

1)- Pokémon Ultrasol y Pokémon Ultraluna.

Sería imposible hacer un top de Nintendo sin agregar por lo menos un juego de Pokemon. Pokemon Ultrasol y Pokemon Ultraluna fueron 2 versiones que mejoraron sustancialmente la experiencia de juego general que nos había brindado Pokemon Sol y Pokémon Luna. Desde cambios en la personalización de los personajes hasta escenas de juego totalmente renovadas, Pokemon Ultrasol y Pokémon Ultraluna son la mejor opción para cualquier persona que elija jugar algun juego de esta generación. La región de Alola hasta el dia de hoy sigue siendo de las más emblemáticas, sin contar las opciones que nos dieron para poder recorrer junto a nuestros Pokémon, algo que hoy en dia en Pokemon Sword y Pokémon Shield sigue igual.

Y así concluye nuestro Top 3 de juegos de Nintendo 3DS para empezar a disfrutar de este clima. Si bien nos quedaron juegos afuera, no negamos ni confirmamos una segunda parte de esta nota dedicada a la mejor consola portátil que pudimos tener. Para los interesados en adquirir la consola, hoy en dia se puede encontrar usada desde los $10.000 ARS.

Y ustedes ¿Con que juego conocieron esta consola?