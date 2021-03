Llega una cadena colombiana y se reactiva un gran proyecto en Cabrera

--Buen día, Juan. No me digas que no te asustaste.

--Para nada, aunque algún día puede pasar que nos ganen. Eso entra en el cubilete. Pero miedo tenían ustedes que pusieron cinco defensores.

--Línea de tres, aunque para cierto periodismo si lo hace Boca juega con cinco defensores, pero si lo hace River juega con tres porque es ultraofensivo. Andáaaaaaaaa…

--Bueno, contala como quieras pero como viniste contento celebrando el empate no quiero hacerte enojar, así que mejor pasemos a nuestros temas habituales...

--Dale, parece que ya empezó el temor por la segunda ola de coronavirus.

--Sí, claro, empieza a preocupar. Para el martes el intendente convocó a autoridades de Región Sanitaria, Asociación Médica, Hospital Penna y Municipal para analizar estrategias.

--Mayo y junio pueden ser duros, ¿no?

--Exacto y fíjate que el presidente Alberto Fernández está más que preocupado porque las vacunas son mínimas ante la demanda y tendrá que achicar la circulación en el país.

--En cuanto al otro tema de los últimos meses, el del agua, supongo que ahora no tendrás motivos para quejarte.

--Agua tengo, pero motivos para quejarme también.

--¿Por?

--El martes un vecino llamó a ABSA por la falta de agua y en el contestador le contestaron que se debía a un exceso de consumo y elevadas temperaturas. Sin embargo, ese día había llovido y estaba frío y el día anterior lo mismo.

--Vergonzoso, pero largá con algún tema fuerte para empezar la semana.

--Veo que nada te conforma, pero algo traje: se viene un desembarco importante de una cadena de delivery Rappi.

--Ni idea...

--Sí, es una cadena colombiana que ya está en las principales ciudades del país y que se ha extendido mucho en Latinoamérica. En Argentina el mercado era dominado por Pedidos Ya y Glovo, hasta que la primera compró a la segunda, pero Rappi viene a ocupar ese lugar con mucha fuerza.

--¿Qué rubros abarca?

--Principalmente gastronomía, supermercados, farmacias y varias cuestiones diferenciales, trabajando siempre con comercios locales. Me dijeron que vienen pisando fuerte y que se van a estar viendo sus servicios en las próximas semanas.

--¿La polémica por las condiciones laborales de estos trabajadores se calmó en Argentina?

--Algo, fíjate que en España el gobierno presentó un proyecto para la formalización de los “riders” como personal laboral de las empresas de entregas y logística, eliminando la condición de “falsos autónomos”. La medida podría llegar a ser un antecedente en el cual se apoyen futuros reclamos legales en otros países, incluyendo Argentina. No hay que perder de vista el tema de la precariedad laboral.

--Bien, ¿qué otro tema trajiste?

--Que avanza la construcción el megatemplo de los Mormones en avenida Cabrera y Pilmayquén, en terrenos de la Coope, aunque ojo,no va a ser el más grande de Sudamérica, sino de dimensiones similares a los de Córdoba o Buenos Aires.

--Me interesa, seguí.

--Si bien nunca estuvo en duda, se avanzó en la finalización de todos los temas burocráticos, que incluso se ralentizaron por el tema de la pandemia, porque los impulsores no pudieron viajar desde los Estados Unidos y se trabajó mucho de manera virtual. La decisión está, ahora resta que en estas semanas se confirme el proyecto con unos detalles que falta y se envíe al Concejo.

--¿Qué tienen que aprobar ahora los concejales?

--Seguramente alguna excepción y alguna plusvalía por el lugar donde va a estar emplazado y luego empezarán las obras, aunque esto va a depender de la pandemia y de la segunda ola.

--¿Tenés algún detalle más?

--Que va a ser un centro que va a abarcar administrativamente a toda la Patagonia, por suerte el tema avanza.

--No tengo dudas de que va a embellecer ese lugar.

--Si, pensá que el templo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ese es su nombre correcto, se instalará en un predio de tres hectáreas y será un complejo edilicio de tres cuerpos con un total de 5 mil m2 cubiertos. El templo ocupará 2.000 m2, y los dos restantes, destinados a oficinas administrativas y dormitorios 1.400 m2 cada uno. Acá te muestro fotos del interior y exterior del templo de Córdoba para que te hagas una idea.

--¿Y en el parque circundante qué piensan hacer?

--En esos 25 mil m2 habrá sector de estacionamiento, áreas deportivas y extensas superficies verdes.

--Sigamos con las obras privadas: ¿alguna más?

--Sí, y por suerte pude confirmar que la obra del hotel Howard Johnson sigue adelante sin inconvenientes. Me dijeron que, como toda iniciativa, la pandemia impactó en su normal desarrollo, pero todo sigue delante de acuerdo a lo previsto.

--Es decir que después de las vacaciones de la gente arrancaron en febrero.

--Sí, están trabajando mucho adentro los plomeros, techistas, revoques, etc. Aunque no está en su ritmo ideal, la obra se encuentra en funcionamiento.

--Recordame algunos datos del hotel.

--Se está levantado cerca de la FISA, en el Camino Parque Sesquicentenario. Tendrá 80 habitaciones, cada una con estacionamiento, lobby, restaurante, spa, salones de convenciones modulables, piscina interior y una exterior, gimnasio, pool bar y sector de recreación para niños.

--Che, te cambio de tema. Noté que algunos comerciantes están un poco ansiosos porque, según me comentaron, la Muni aún no les respondió a las modificaciones presentadas.

--¿Por ejemplo?

--Una medida es que los colectivos circulen un poco más afuera del centro y en el centro aplicar el concepto de “Prioridad Peatón”.

--Dame más detalles.

--Mirá, la propuesta de la Corpo consiste en extender la iniciativa oficial a un sector más amplio y diverso del microcentro, incorporándole a su vez, una estrategia de movilidad sustentable, que posibilite reducir las velocidades de los vehículos, mejorar la calidad habitacional de todo el microcentro y recuperar boxes de estacionamiento de alta rotación para evitar el tránsito de agitación, y finalmente disuadir a quienes utilizan el Centro como un lugar de paso de un sector a otro de la ciudad.

--Todo muy lindo, ¿y cómo piensan lograr eso?

--Pretenden establecer un perímetro (microcentro) dentro del cual poner en práctica en concepto “Prioridad Peatón¨. La zona estaría delimitada por los ejes Lamadrid–Dorrego, Güemes–Saavedra y 19 de Mayo–Gorriti , Fitz Roy- Las Heras, dentro de ese perímetro se propone la recuperación de espacios de estacionamento. Los espacios recuperados serán aplicados al equipamiento urbano incluyendo estacionamiento de alta rotación.

--Me imagino que hay más...

--Sí. Establecer una velocidad máxima de 30 km/h para el sector, desplazar los recorridos de las líneas de transporte público hacia el perímetro de esta zona de manera de promover los desplazamientos peatonales dentro del área. La idea es hacer del microcentro una “isla de calma” en la cual el tránsito vehicular esté formado mayoritariamente por los vehículos que concurren específicamente al sitio, circulando a baja velocidad y por el transporte público, tratando de eliminar del sector al tránsito pasante.

--¿Y en cuanto a los estacionamientos?

--Aseguran que todo esto permitiría la recuperación de, al menos, 426 boxes que podrían dejar para las arcas municipales poco más de un palito de pesos al mes.

--¿Y la Muni en qué anda?

--En cuanto a su proyecto de reforma del centro, me dijeron que ya se está fabricando todo el mobiliario urbano y que en unos 60 días arrancan con la reforma que te vine contando en Donado, Belgrano y Chiclana, con ensanche de veredas, la de los livings urbanos, es decir, en algunas esquinas van a poner plantas en maceteros y una especie de sillones para que la gente pueda sentarse un rato.

--¿Pero qué dicen de los estacionamientos?

--Que se van a generar alrededor de 100 nuevos, 30 en la cochera del Mercado Municipal y 70 en otros sectores. Me da la sensación de que ese número no se va a ampliar.

Jueces de Familia alzaron su voz

--Ok, ¿algo de los Tribunales?

--Esta semana hubo un comunicado fuerte del Colegio de Magistrados a nivel provincial, sobre el tema de violencia de género, porque cada vez que se produce un femicidio las críticas apuntan generalmente hacia la Justicia.

--¿Y qué dicen?

--Piden revisar mecanismos y fortalecer recursos porque los juzgados de Familia y de Paz están sobrecargados de causas. Entre otras cuestiones, reclaman implementar las comunicaciones electrónicas entre todos los organismos judiciales y policiales, para que lleguen más rápido las medidas cautelares, denuncias y prohibiciones de acercamiento.

--¿Qué más?

--Solicitan que los municipios implementen dispositivos para trabajar con las masculinidades violentas y que todas las comunas cuenten con botones antipánico para entregar, así como tobilleras duales. Explican que el Poder Judicial puede disponer esas medidas, pero su provisión y monitoreo depende de otras áreas del Estado.

--Claro, solo en el Departamento Judicial Bahía Blanca, según leí el año pasado, hay en promedio más de 200 denuncias por mes a causa de esta problemática.

--Exacto. Y dicen los jueces que los juzgados no dan abasto, están sobrecargados. Piden cubrir cargos con rapidez y ampliar los cuerpos técnicos interdisciplinarios porque, con los que hay, no pueden controlar todas las medidas cautelares.

--¿Y Bahía no escapa a esta problemática?

--No. De hecho, entre los 10 puntos del comunicado, el Colegio pidió que se pongan en funcionamiento juzgados de Familia que ya fueron creados por ley y en nuestra ciudad hay uno en esa situación (el N° 4), que lleva más de 5 años en los papeles, con juez nombrado en 2016 y todo, pero no funciona porque al parecer no tiene espacio para hacerlo. Incluso el doctor Martín Larceri, que fue nombrado para ese juzgado "teórico", está subrogando en el N° 3 porque está sin juez.

--¿Estos planteos no son nuevos?

--No. Fijate que hace 7 años la Suprema Corte bonaerense ya alertaba por el crecimiento de las causas en Familia y pedía la creación de 23 juzgados en toda la provincia, entre ellos el de nuestro medio.

--Bueno, Juan, a mí se me está haciendo tarde para comprar los sorrentinos y vos seguramente ya estás con ganas de prender el fueguito.

--Ganas no faltan, pero con el asado a 600 pesos hay que sumarle otras cosas a la parrilla para que siga estando bien provista.

--Tampoco la llenes de papas y morrones, pero ya que estás llorando miseria hoy me hago cargo yo de la cuenta.

--Veo que los milagros existen, pará un poco con tanta generosidad que se va a venir la lluvia y no agarré paraguas.

--Chau, nos vemos en una semana.