Covid-19: ¿Cuáles son los distritos de la región que más población vacunaron hasta el momento?

Si bien aún se está lejos del objetivo de vacunar a 500 mil bonaerenses por semana, el operativo de inmunización contra el Covid-19 que comenzó tímidamente a fines de diciembre viene mostrando una sostenida aceleración en lo que va de marzo.

Los números de los 15 distritos de Región Sanitaria I indican que desde el inicio del mes hasta hoy la cantidad de dosis colocadas pasó de 34 mil a algo más de 65 mil. Es decir, en tres semanas se aplicó casi la misma cantidad de vacunas (31.000) que en los dos meses previos.

Las estadísticas evidencian, sin embargo, que aún queda un largo camino por recorrer hasta llegar a la ansiada “inmunidad del rebaño”. Los 50 mil habitantes de la región que han recibido al menos la primera dosis apenas representan el 7,1% de la población total, que ronda las 698 mil personas.

La falta de vacunas es, por supuesto, el problema más acuciante. Pero esta carencia además está empezando a desnudar otra falencia que la Provincia prometió corregir en las próximas semanas: la enorme disparidad en la cantidad de dosis que recibió cada distrito, considerando su población estable.

En la zona estas diferencias son notables. Al último viernes, por ejemplo, Monte Hermoso figuraba en los registros oficiales con 2.086 primeras dosis aplicadas (y 774 segundas), cifra que representa nada menos que el 21% de su población estable estimada.

En una situación similar están Adolfo Gonzales Chaves (que ya vacunó al 18,3% de sus vecinos con al menos una dosis), Guaminí (16,1%), Tornquist (14,1%), Puan (13,7%) y Coronel Dorrego (13,2%), entre otras.

Otros distritos, en cambio, están muy lejos de esos porcentajes. Tres Arroyos, por ejemplo, apenas vacunó al día de hoy al 3,9% de su población total; Coronel Rosales, al 4,8%; y, Bahía Blanca, al 4,9%.

Días atrás el jefe de Gabinete del ministerio de Salud bonaerense, Salvador Giorgi, reconoció esta notable disparidad en la distribución, pero aseguró que la Provincia “hará los ajustes necesarios” en breve para regularizar la situación.

“Nos vamos a enfocar en el Conurbano y en las dos ciudades más importantes del interior, como son Mar del Plata y Bahía Blanca. Lo que ocurrió se debe a que no podíamos fraccionar las dosis para hacer el reparto más equitativo”, explicó.



El titular de Región Sanitaria I, Maximiliano Núñez Fariña, dijo a La Nueva. que hay que descartar de plano que haya habido una discriminación, aunque reconoció que en esta primera instancia los distritos más pequeños de la provincia fueron los más beneficiados.

“Esto tuvo que ver con varios factores, como el embalaje de las dosis, los inscriptos en cada jurisdicción y el número de personas-objetivo de esta primera etapa del operativo, pero bajo ningún concepto hubo un manejo discrecional o discriminativo”, aclaró.

Núñez Fariña recordó que las primeras vacunas llegaron en contenedores sellados con 450 dosis cada uno.

“En aquel momento se resolvió no abrirlos y enviar al menos una a cada distrito. Y no es lo mismo enviar 450 vacunas a un distrito de 10 mil habitantes que a otro que tiene 100 mil o 200 mil”, indicó.

“La alternativa, claro, es abrir los contenedores y repartir de otra forma, pero no es algo que se pueda hacer a la ligera. La Sputnik V, por ejemplo, tienen un sistema de refrigeración complejo para mantenerla a muy bajas temperaturas, y cualquier error puede echar a perder las dosis”, añadió.

El funcionario recordó, no obstante, que el ministerio de Salud ya definió que empezará a poner el foco en la densidad habitacional de cada distrito para hacer la distribución.

“Entre lunes y martes de esta semana, de hecho, a Bahía Blanca llegaron 3.000 dosis, pero el resto de la zona no recibió. Se está apuntando a regularizar los envíos y que todos vacunen en la misma proporción”, dijo.

La misma situación en toda la provincia

La disparidad se observa en toda la provincia. El partido de General Guido, por ejemplo, ya vacunó a más de 1.000 pesonas, lo que representa el 36,1% de su población total. Tordillo, por su parte, aplicó la primera dosis al 31,2% de sus vecinos, y Pila al 30,6%.

En la Sexta Sección también hay casos similares: Pellegrini vacunó al 26,7% de su gente.

Por otro lado, lo que ocurre en Bahía Blanca se repite en casi todos los distritos de similar tamaño. Tigre, por ejemplo, apenas vacunó con la primera dosis al 3,4% de su población; Avellaneda, al 6,8%; Tres de Febrero, al 4,7%; Berazategui, al 5,7%; Malvinas Argentinas, al 2,6%; Morón, al 8,1%; Pilar, al 3,2%; y, San Isidro, al 3,8%.

Ni siquiera los más grandes superan el 10%. La Matanza, de hecho, lleva vacunado apenas al 3,4% de sus 2,3 millones de habitantes; y la capital bonaerense, La Plata, recién inoculó al 6,4%.

En la lista de perjudicados -y también en la de beneficiados- aparecen comunas gobernadas por intendentes justicialistas, radicales, del Pro y vecinalistas. Lo ocurrido tal vez admita un debate sobre posibles errores conceptuales en la distribución de los viales, pero la variedad de signos políticos en una y otra nómina dan por tierra desde el vamos con la idea de que la Provincia haya incurrido en un acto de discriminación.

Lo que sí se descarta es que en las próximas semanas las jurisdicciones más relegadas recibirán la mayor parte de las vacunas disponibles.

Objetivo: la población estratégica y de riesgo

Núñez Fariña explicó que la densidad poblacional no es el único dato que se debe tener en cuenta al evaluar el reparto de las dosis.

“En esta primera instancia lo importante es llegar a todos los que integran sectores estratégicos, como el de la salud, y a las personas con factores de riesgo. Y ese porcentaje puede variar mucho de un distrito al otro”, recordó.

“En Bahía Blanca, por ejemplo, esa població-objetivo la conforman unas 90 mil personas, de las cuales ya hemos vacunado a más de 18 mil con la primera dosis. Esto representa casi el 20%”, detalló.

El funcionario agregó que hay distritos de la zona que recibieron menos dosis que otros, pero cuando se analiza la información se observa que ya tienen más del 30% de su población-objetivo vacunada.

“Este es un dato central que hay que entender, porque hay partidos de la zona con un alto número de adultos mayores y otros que tienen población más joven, con menos factores de riesgo”, enfatizó.

También señaló que el ritmo de inscripción es determinante.

“Llevamos más de 200 mil personas anotadas, de las cuales 90 mil son de Bahía Blanca. Aún faltan que se inscriban cerca de 500 mil personas en los 15 distritos de la Región Sanitaria I”, indicó.



La experiencia de Monte Hermoso y Guaminí

Monte Hermoso y Guaminí fueron dos de los distritos de la región que más avanzaron hasta al momento con la vacunación. Ambos recibieron algo más de 2.800 dosis, lo que representa un importante porcentaje de su población total.

Los secretarios de Salud de ambos distritos, doctores Jorge Busca y Alejandra Soares, respectivamente, aclararon a La Nueva. que no hicieron ningún tipo de gestión especial para tener más dosis.

“Nos manejamos exclusivamente con lo que nos enviaron -señaló el funcionario montehermoseño-. Esto hay que dejarlo bien claro: nos llegaron las mismas vacunas que a todos lados. Lo que ocurre es que tenemos 10 mil habitantes, y entonces el impacto es mucho mayor”.

Jorge Busca, secretario de Salud de Monte Hermoso.

Más allá de esta polémica, Busca destacó que el trabajo que está haciendo en su distrito el equipo de vacunación es “excelente”.

“Llamamos a todos los médicos de cabecera del PAMI y les pedimos la lista de los afiliados que atienden; y luego, uno por uno, fuimos llamando a los mayores de 60 años que no se habían anotado”, indicó.

“La respuesta fue excelente. Mucha gente no se había inscripto porque no sabía cómo hacerlo, y al llamarlas les facilitamos el trámite. Por supuesto que algunos dijeron que no, pero la enorme mayoría dijo sí. Cosas como estas se pueden hacer en distritos chicos; en los más grandes ya es más complejo”, consideró.

El funcionario detalló que al día de hoy todo el personal de salud, maestros, policías y mayores de 70 años que se quisieron vacunar han recibido una o dos dosis.

“Y hemos vacunado a la mayoría de la gente obesa y diabética”, subrayó.

Alejandra Soarez, secretaria de Salud de Guaminí.

Soares reveló que en Guaminí se hizo un trabajo similar.

“A la gente le hemos machacado mucho que se inscriba y que concurra a los turnos, porque si nos aparecen dosis en stock desde el ministerio no nos vuelven a mandar más. Es un trabajo arduo, pero se hace con mucha conciencia”, contó.

La funcionaria reveló que a cada persona que aparece en la turnera digital de la Provincia se la llama por teléfono para chequear que esté al tanto de que fue convocada.

“Además, el municipio puso una combi a disposición para que todo el mundo pueda venir a vacunarse a Guaminí, donde está el vacunatorio. Todo esto se hace porque, mientras más vacunas apliquemos, más nos van a mandar para seguir inoculando. El operativo se hace con precisión artesanal, y es un orgullo para Guaminí. Hoy la población estratégica está en un 90% vacunada”, enfatizó.