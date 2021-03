Ciclismo, básquet femenino y Liga del Sur sobresalen de la jugosa agenda

Atletismo

Con participación bahiense, finaliza hoy el Campeonato Provincial de Mayores “Justo E. Román”, en Mar del Plata.

Básquetbol

Se pone en marcha del torneo de primera división femenino, con tres partidos:

19.00, El Nacional vs Sportivo

19.00, Estrella vs Pacífico

19.00, Estudiantes vs 9 de Julio

Habrá tres partidos por la Liga Nacional:

16.30, Instituto vs Oberá (Nicolás Paletta)

19.00, Regatas vs San Martín

21.30, San Lorenzo vs Quimsa

Diez juegos le darán vida a la NBA:

14.00, Heat vs Pacers

15.00, Rockets vs Thunder

16.00, Nuggets (Facundo Campazzo) vs Pelicans

16.30, Celtics vs Magic

20.00, Pistons vs Bulls

20.00, Nets vs Wizards

20.00, Cavaliers vs Raptors

21.00, Knicks vs 76ers

23.00, Trail Blazers vs Mavericks

23.00, Suns vs Lakers

Ciclismo

A las 8 se pondrá en juego el premio Rodados Colner con una nutrida programación a realizarse en el circuito interior del Parque de Mayo

Futbol

Se completa la tercera fecha del torneo de primera división masculino de la Liga del Sur (se podrá observar a través de ticketbahia.com):

10.45, Tiro Federal vs San Francisco

17.00, Pacífico vs Bella Vista

17.00, Huracán vs Sansinena

17.00, Rosario vs Villa Mitre

Continúa la sexta fecha de la Copa de la Liga Profesional, con cuatro partidos:

14.00, Sarmiento J vs Defensa y Justicia (TNT Sports)

16.15, Colón vs Central (FOX Sports Premium)

18.30, San Lorenzo vs Aldosivi (TNT Sports)

21.00, Boca vs Talleres (FOX Sports Premium)

La segunda fecha de la Primera Nacional contará con seis encuentros:

16.00, Brown PM vs San Martín SJ

16.30, Brown A vs All Boys

17.30, Dep. Maipú vs Temperley

18.00, Agropecuario vs Estudiantes RC

19.00, Quilmes vs Gimnasia M

21.30, Mitre SDE vs Almirante Brown

Se jugarán dos cotejos en la Premier League inglesa:

12.00, West Ham vs Arsenal

16.30, Aston Villa vs Tottenham

Otros cuatro por la liga española:

10.00, Getafe vs Elche

12.15, Valencia vs Granada

12.15, Villarreal vs Cádiz

14.30, At. Madrid vs Alavés

17.00, Real Sociedad vs Barcelona

Y seis por la Serie A italiana:

08.30, Hellas Verona vs Atalanta

11.00, Juventus vs Benevento

11.00, Sampdoria vs Torino

11.00, Udinese vs Torino

14.00, Fiorentina vs Milan

16.45, Roma vs Nápoli

Handball

Se juega el preolímpico de handball femenino en Llíria, España: desde las 15.30 de nuestro país (DeporTV), Argentina se medirá con el seleccionado local.

Hockey sobre césped

Tendrá continuidad hoy el Torneo Preparación organizado por la Asociación Bahiense, con la continuidad —a las 16— de la cuarta fecha en Damas: Sociedad Sportiva "A"-Atlético Monte Hermoso y Sporting-Independiente de Coronel Dorrego (en las Tres Villas). Mientras que en Caballeros, desde las 11, se enfrentarán Villa Mitre y El Nacional.

Rugby

Debutará Jaguares XV en la Superliga Americana enfrentando a Cafeteros Pro de Colombia, desde las 20, en el estadio La Pintana de Santiago de Chile. En segundo turno y mismo estadio se presentarán Olimpia de Paraguay-Selknam de Chile, a las 16.30.