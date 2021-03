Desde Juntos por el Cambio aseguran que acompañarán los cambios en Ganancias: "Es un buen proyecto"

El diputado nacional y vicepresidente del PRO nacional, Federico Angelini, aseguró que Juntos por el Cambio acompañará "en general" la iniciativa del oficialismo que aumenta a 150.000 pesos el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias, al considerar que se trata de "un buen proyecto" de ley.

"En general acompañaremos porque nos parece un buen proyecto. Ahora se dice que es el proyecto Massa pero nosotros habíamos presentado el año pasado iniciativas en el mismo sentido", destacó.

Pese a garantizar el acompañamiento, aclaró que desde Juntos por el Cambio esperan que el oficialismo acepte algunas modificaciones al proyecto, como por ejemplo que se incluya entre los beneficiarios a los trabajadores autónomos, a fin de que no se genere una "brecha" con los asalariados en relación de dependencia.

"También que se incorporen nuevas deducciones. Por ejemplo, que se pueda poner la educación para deducir del impuesto a las Ganancias, y que se incluya a los pasivos respetando el fallo de la Corte Suprema", agregó.

En declaraciones radiales, Angelini también solicitó que se aumente el tope máximo de deducciones por créditos hipotecarios que se encuentra congelado en 20.000 pesos desde hace años.

"No soy de los que se pone en contra de todo. No porque venga de otro espacio político hay que oponerse. Si no llegan a aceptar estas modificaciones, uno va a acompañar igual" aseguró. (NA)