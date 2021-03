Negri, sobre Insfrán: "La pandemia le dio visibilidad a este pedazo de dictador"

El coordinador del interbloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados, Mario Negri, contó hoy que fueron retenidos en Formosa "unos 35 o 40 minutos" y definió al gobernador de esa provincia, Gildo Insfrán, como "un pedazo de dictador".

El cordobés junto a sus correligionarios Alfredo Cornejo y Luis Naidenoff y otros dirigentes de la oposición viajaron a la ciudad de Clorinda, en medio de las críticas a la administración de Insfrán por su manejo de la pandemia de coronavirus.

La Policía de Insfrán nos detuvo en la ruta 11 Nacional y no nos dejan llegar a a Clorinda.



No respetan nuestros fueros parlamentarios que garantizan la libre circulación por todo el país.



Insfrán debe entender que Formosa no es otra Nación, es parte de la Argentina. pic.twitter.com/GwTPaOa0Jj