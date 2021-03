"La UNS abrió las escuelas medias sin tener protocolos aprobados"

El secretario general de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Sur (ADUNS), Sergio Zaninelli, aseguró esta mañana que "la universidad abrió las escuelas medias sin tener protocolos aprobados", en relación a la reapertura que se concretó ayer pese al paro gremial.

ADUNS volvió a rechazar en las últimas horas el retorno a la presencialidad, estableciendo la continuidad de la virtualidad hasta el 22 de marzo, cuando definirán en asamblea si siguen o no con la medida de fuerza.

"Seguimos evaluando la situación. Nuestra pretensión es que la universidad reconozca que está violentando nuestro convenio colectivo de trabajo y que no tiene protocolos aprobados para las escuelas medias, que se confirmó ayer en la paritaria de la Universidad Nacional del Sur. Es decir, abrieron la escuela sin protocolos y violentando inclusive el protocolo del Plan Jurisdiccional de Retorno a la Presencialidad de la provincia de Buenos Aires, al que la UNS decidió adherir unilateralmente", cuestionó Zaninelli.

Reunión de ayer

El secretario general explicó que "violentan el protocolo porque están en obra: hay operarios trabajando mientras se da clases con menores de edad, con chicos y chicas de primaria. Están con amoladoras, agujereadoras, herramientas eléctricas mientras se está dando clases; eso está prohibido por el protocolo de la provincia de Buenos Aires, pero la universidad decidió abrir las escuelas así".

"Mientras permanezca eso, vamos a seguir con el cese de las actividades presenciales y el lunes vamos a hacer una asamblea para decidir si continuamos o no. La situación es grave: los casos [de COVID-19] crecen, las camas en los hospitales están cerca del desborde y acá la universidad decide abrir sin protocolos", lamentó.

Vale recordar que el ciclo lectivo para la primaria comenzó el 1 de marzo, con semi-presencialidad en la mayoría de los establecimientos. En el caso de las escuelas de la UNS, en cambio, el regreso a las aulas se concretó esta semana, generando un nuevo conflicto entre el rectorado y el gremio.

"Como gremio no podemos prohibir el trabajo, simplemente establecemos una medida de fuerza y hay gente que adhiere y gente que decide ir a trabajar. Acá el problema más grave es la responsabilidad del rectorado de la universidad porque se abrieron las escuelas por orden del rector [Daniel Vega], incumpliendo inclusive con el protocolo provincial", remarcó Zaninelli.

Y enfatizó: "No hay protocolos aprobados porque el rectorado decidió que no era necesario para las escuelas medias. Los departamentos de la UNS sí tienen protocolos aprobados por el Ministerio de Salud de la Nación y el Ministerio de Educación de la Nación, pero para las escuelas la decisión política de la universidad fue no elevar ningún protocolo para su aprobación, solo hicieron propio el protocolo provincial unilateralmente, cuando los protocolos deben discutirse en el ámbito paritario".

"Adhirieron al protocolo de la Provincia pero los protocolos de las escuelas no están aprobados ni por el Ministerio de Salud de la Nación ni por el Ministerio de Educación de la Nación, es decir, están funcionando de manera ilegal. Por eso lo vamos a denunciar civil y penalmente si ocurre algún accidente o contagio, y ojalá que no ocurra nada más grave, porque están funcionando sin habilitación", remarcó.