Rodríguez Larreta: "Vi declaraciones de Soria atacando fuertemente a jueces"

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se mostró preocupado por el nombramiento de Martín Soria y señaló que "vi unas declaraciones suyas atacando fuertemente a algunos jueces; yo no estoy de acuerdo con eso y creo que es exactamente lo contrario a lo que la Argentina necesita".

"Me preocupa todo. Tenemos que respetar las instituciones, a la Constitución y a la división de poderes”, sostuvo en diálogo con TN.

Sus declaraciones fueron luego de que Alberto Fernández confirmara que Martín Soria será el nuevo ministro de Justicia, tras la renuncia de Marcela Losardo.

Asimismo, Rodríguez Larreta también brindó declaraciones sobre Cristina Kirchner: “Atacó con nombre y apellido a una cantidad de jueces... Realmente es un ataque a la división de poderes enorme”.

Y sumó a esta crítica a Alberto Fernández: “El presidente habla de crear un consejo para evaluar a los jueces, que es totalmente inconstitucional porque la Constitución ya prevé el mecanismo de contrapeso entre los poderes. No estoy de acuerdo y me parece que atenta contra el sistema republicano”.

No obstante, el dirigente de Juntos por el Cambio remarcó que trabajará en coordinación con el gobierno nacional.

"Estoy totalmente en desacuerdo con la grieta. Con la grieta no se come, no se genera laburo ni se educa mejor a la gente”, mencionó. (La Nación y TN)