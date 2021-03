Fall Guys se une a Among Us para su cuarta temporada

por Nicolás "Naiko" Bahl para El Cubil Del Mal / prensa@elcubildelmal.com

Fall Guys sigue reinventándose en busca de volver a tener ese exito efimero que supo disfrutar durante la primer parte del 2020. Para esta ocasión, la franquicia optó por recurrir a quien supo ser su máximo rival al comienzo de la cuarentena hace ya un año, Among Us.

El siguiente trailer nos deja ver un poco de la ambientación y los mapas de la próxima temporada, además de una sorpresa al final.

Todavia no esta en claro cuándo aparecerá la skin de Among Us, cuánto costará y si sera lo unico que veremos de Among Us, pero las ganas de tener a nuestro personaje vestido como un tripulante, o impostor, son inconmensurables. La nueva temporada de Fall Guys llegará este 22 de Marzo a PC, Xbox y PlayStation, mientras que los usuarios de Nintendo Switch deberemos seguir esperando unos meses mas para poder contar con el título en nuestra consola.