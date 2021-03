La Liga se la juega: hoy se confiesa Claudio Castiglioni

Luego de la inmerecida derrota del debut ante Huracán, esta vez San Francisco se sacó la mufa y goleó a Pacífico por 4 a 2. Ese triunfo tuvo un protagonista excluyente: Claudio Castiglioni, autor de tres conquistas.

El atacante de 21 años se animó al ping pong de preguntas que le propuso La Nueva tras su tarde inolvidable con la camiseta del Santo.

1-- ¿Cuál de los tres goles te gustó más? “El primero fue el que más me gustó porque fue una buena jugada colectiva. Bajé a buscar la pelota, la abrí para el volante Quijada, quien descargó de taco para Mora y me metió el centro a rastrón para que definiera en el borde del área chica. Fueron buenos movimientos y quedó demostrado el juego colectivo del equipo”.

2-- ¿Ya tenés la pelota en tu casa? “Ja, ja, ja… Por el momento no me la dieron, pero voy a seguir luchando para tenerla, aunque es difícil. Pero me gustaría tenerla porque sería un lindo recuerdo. No todos los días se convierte tres goles”.

3-- ¿Para qué está San Francisco? “El celeste esta para dar todo. Va a dar que hablar y mucho. Estamos trabajando a la par con lo institucional, ya que se hicieron obras en el club, hay materiales e indumentaria. Hay un cambio notorio en todo sentido y lo más importante es que estamos super enfocados. Trabajamos día a día para mejorar y aprender cosas nuevas”.

4-- ¿Están conformes con este arranque? “Con este partido sí, pero me hubiese gustado arrancar con el pie derecho ante Huracán. Teníamos mucha ansiedad acumulada y nos jugó una mala pasada. Estábamos super motivados, pero ese cachetazo creo que fue positivo y nos sirvió para mejorar en ese partido. Tenemos que trabajar más y saber hay cosas por corregir”.

5-- ¿Qué te gustó del equipo hasta acá y en qué deben seguir mejorando? “Lo que más recalco es que la actitud no se negocia y lo que tiene este plantel es que nos gusta ser protagonistas y nos preparamos para serlo siempre. Pero tenemos muchas cosas por mejorar y trabajamos día a día para eso. Hay varios aspectos para mejorar, pero es un lindo proyecto y vamos por más”.

6-- ¿Con cuántos goles te conformas en este primer torneo? “No tengo un número definido. Me propongo pasar a las dos cifras, aunque prefiero estar prendido entre los de arriba antes que ser uno de los goleadores”.

7-- ¿En que otro club de la Liga del Sur te hubiese gustado jugar? “Por suerte jugué en Olimpo y disfruté la Liga de otra forma. Pero como gustar, no prefiero ninguno porque siempre tuve en mi cabeza a San Francisco”.

8-- ¿Cuál fue el gol más lindo que convertiste en la Liga? “El gol más lindo fue en el Carminatti. Después de mi vuelta a San Francisco, no podía convertir y después de unos cuantos partidos se me dio y por duplicado ante Olimpo. Elijo esos dos goles por la confianza que me dio”.

9-- ¿Cuáles eran tus sueños de pibe y cuáles son los actuales? “Siempre tuve como sueño, además de debutar en Primera, ver a San Francisco en lo alto, saliendo campeón, siendo protagonista y un equipo difícil de enfrentar. Me gustaría verlo jugar otra categoría y, obviamente, ser parte de ese sueño. Me tocó estar más cerca del fútbol profesional en Olimpo, pero jamás cambio mi sueño”.

10-- ¿Qué significa San Francisco en tu vida? “El club para mí lo es todo. Soy hincha, colaborador, fui profe, canchero y mi familia también es parte del club. Es como mi casa”.

11-- ¿Qué creés que te falta para jugar en un nivel superior? “Siento que me falta más confianza, pero la voy agarrando poco a poco. Tengo que jugar más de frente, aunque también lo estoy trabajando. Soy muy crítico y sé que me faltan muchas cosas, pero las estoy aprendiendo día a día”.

12-- ¿Con qué futbolista en tu puesto te identificas? “Me gusta mucho Pratto (Lucas), pero no tengo uno con el que me identifique”.

13-- ¿Hincha de? "Hincha de River y San Francisco, pero lo vivo con tranquilidad".

14-- ¿Qué significa el fútbol para vos? “El fútbol es algo que te llena, te completa. Jugarlo es algo muy importante para mí”.

15-- Contame como es un día habitual tuyo. “Me lavanto temprano, trabajo salgo rápido para ir a entrenar. Me baño, meriendo y a la práctica. Después planeó la cena y listo. Tengo muy repetidos los días, ja, ja…”.

16-- ¿Qué sueño en lo personal te gustaría cumplir? “Insisto: salir campeón con San Francisco es un sueño muy lindo. Lo sueño todos los días”.

17-- ¿En qué sos bueno además del fútbol? “Soy muy jodon y muy buen balarín, ja, ja”.

18-- ¿Qué te pide el DT Carrillo? “Que juegue más de frente, que me desmarque, que no vaya siempre al choque, que me mueva y que encuentre los espacios”.

19-- ¿Cómo ves el fútbol de la Liga tras este parate? “La veo muy buena y muy positiva. Todos los clubes tienen expectativas altas y eso es interesante. Hay partidos que son muy duros y sorprende las ganas, la actitud y el juego de varios equipos. Creo que es una linda Liga”.

20-- ¿Extrañaste no poder jugar más de un año por los puntos? “Se extrañó demasiado, sobre todo el hecho de entrenar todos los días, preparar el bolso, el vestuario y los compañeros. Es inexplicable la falta que hizo el futbol en la vida de muchos”.

El perfil de Claudio

--Nombre: Claudio Leonel Castiglioni Diez.

--Fecha y lugar de nacimiento: 27 de agosto de 1999, en Bahía Blanca.

-- Es hijo de Fernanda --secretaria de San Francisco-- y Guillermo --colaborador del club--. Y tiene un hermano Santino (11 años y futbolista del Santo). Está en pareja con Maju.

--Trayectoria: San Francisco y Olimpo. Debutó el 6 de junio de 2015 en Comercial 1, San Francisco 1.

