"Lamentamos que no haya un proceso de vacunación adecuado", dijo Gay en el encuentro con intendentes del Pro

El intendente de nuestra ciudad Héctor Gay sostuvo esta tarde, en el encuentro de intendentes del Pro, que lamentan que no haya "un proceso de vacunación adecuado pese a la meseta de casos que estamos viviendo".

De la reunión participaron sus paresJorge Macri (intendente de Vicente López), Julio César Garro (La Plata), Néstor Osvaldo Grindetti Lanús), Diego Valenzuela (Tres de Febrero), Javier Arturo Martínez (Pergamino), Ezequiel Galli (Olavarría), Pablo Petrecca (Junín), Mariano Uset (Coronel Rosales), José Luis Zara (Patagones) y Lisandro Matzkin (Coronel Pringles), además del senador provincial Andrés De Leo y legisladores de la sexta sección electoral.

"Tenemos una campaña de vacunación en marcha, pero lo que no tenemos son vacunas. La realidad es que menos del 1% de la población tiene las dos dosis. Aún no nos pueden explicar porque Chile tiene 4 millones de vacunados y más vacunas compradas o porque ellos tienen la vacuna de Pfizer y nosotros no. Independientemente de otros temas, como por ejemplo que haya gente de 30/35 vacunadas y nuestros mayores angustiados porque no sabe cuándo se vacunarán", agregó el jefe municipal.

Sobre la posibilidad de bajar de fase en los próximos meses, Gay sostuvo que "hay una situación compleja porque costó mucho volver a cierta normalidad y habrá una resistencia a cualquier medida que se tenga. Será una política que el gobierno provincial y nacional tendrá que llevar adelante, por eso es que hoy lamentamos que no haya un proceso de vacunación adecuado".

A su vez, se refirió a la renuncia de Fabián Tuya, director de Delegaciones, luego de la polémica por el choque del fin de semana.

"En esta caso, el Municipio actuó como con cualquier hijo de vecino. El responsable de este hecho, me llamó el sábado a las 8.30 y me ofreció la renuncia. Lo hablamos hoy y se la acepté. Punto final", explicó.

La reunión de intendentes que conforman el Grupo Dorrego tuvo como objetivos centrales "analizar la faz política y también cuestiones comunes que atañen a la gestión. Somos 9 intendentes que en conjunto representamos a 4 millones de habitantes, con todo lo que es implica".

"El tema central de la reunión de hoy es que resolvimos ampliar el Grupo Dorrego, agrupación con valores muy arraigados dentro de la fortaleza de la provincia y que tuvo su origen con los intendente del Conurbano. También hablamos sobre la preocupación del tema vacunación, por la lentuitud en el avance y la certeza que nos dan los epidemiológos que con los primeros fríos sufriremos un rebrote de la enfermedad", dijo el jefe comunal bahiense.

Por último, contó que también dialogaron sobre la marcha de las obras y el Fondo Municipal de infraestructura.

"En líneas generales estamos trabajando con Provincia y Nación, si bien hubo retrasos en el 2020 por la pandemia y reasignación de partidas. Además, hubo un trabajo en equipo para lograr que se instrumentara un programa como el FID, que distribuye 12 mil millones de pesos para los 135 distritos de la provincia y que no estaba originalmente en el presupuesto del gobernador Kicillof. Esta mesa logró ese consenso", cerró.

En frases

** "Sobre el tema ABSA, en La Plata hace una semana nos juntamos con el presidente y su equipo, porque es un tema angustiante en este época, como también le sucede a Bahía Blanca. En lo que respecta a lo electoral, entendemos que es un año complejo desde lo sanitario, pero con una elección en el medio. Con los intendentes caminamos la Provincia, hablamos de la gestión y compartimos miradas. Trabajamos para llevar una alternativa fuerte y contundente y triunfar en las elecciones", sostuvo Julio César Garro, intendente de La Plata.

** "No hay ninguna duda del liderazgo de Mauricio Macri, dado que es el fundador del Pro y socio fundador de la alianza Cambiemos. Hoy surgen otros líderes como por ejemplo Jorge (Macri). El Grupo Dorrego y los bonaerenses queremos discutir temas que les preocupan a los bonaerenses. Para eso estamos nosotros y tenemos esa responsabilidad. Trabajamos en una propuesta concreta. Hoy no es momento de hablar de candidatos, aunque sí de las políticas que vamos a llevar adelante. Sobre las elecciones de la UCR, las esperamos sin dramatismo y a partir del lunes veremos cómo sigue la cosa. No tengo dudas que la fortaleza de la alianza está garantizada", señaló Néstor Grindetti (Lanús).

** "Vemos el proceso de vacunación lento y entendemos que debe ser una política de Estado sin entrar en la grieta. Hemos hecho muchísimas propuestas, queremos participar, pero no hemos tenido esa psobilidad de parte de la Provincia. Hoy, no está claro cuál es el criterio que se está utilizando con éstas vacunas. Vemos muchos jóvenes vacunados, cuando se habló de hacerlo con los factores de riesgo y los esenciales. No hay transparencia y claridad", expresó Diego Valenzuela (3 de febrero).

** "Sobre las PASO, todavía no hay certezas porque el gobierno no ha enviado el cronograma electoral. A este intento de eliminar las PASO opinamos que no se cambian las reglas de juego en el camino y mucho menos por intereses particulares. Sobre una reforma del proceso electoral, Juntos por el Cambio hizo su propuesta en el Senado, más atinada y que mejora las condiciones de los votantes con el sistema de boleta única, que es el mecanismo en el cual la ciudadanía podría definir quiénes son los candidatos de todas las fuerzas políticas, abarataría los costos, pondría un mejor resguardo sanitario y fundamentalmente garantizaría la transparencia. Sería un erro muy serio de parte del Frente de todos querer imponer una reforma sin los consensos necesarios. En cuanto a los problemas sanitarios en materia de vacunación, se fueron agravando por la falta de vacunas, por las promesas precipitadas sin cumplir y porque tenemos malos resultados sanitarios. El promedio de fallecidos es de 32 personas por cada 100 mil habitantes y en la Argentina es de 115 personas", dijo Andrés De Leo (senador provincial)