La Liga Argentina de básquet y la Europa League de fútbol copan el jueves

Básquetbol

Habrá cinco partidos válidos por la temporada regular de la Liga Nacional, destacándose Quimsa-Bahía Basket, desde las 21.30. Además: Libertad-Peñarol (16.30), Gimnasia GR-Olímpico LB (19), Atenas-Hispano RG (19) y Argentino J-Instituto (21.30).

Arranca Villa Mitre su segunda "burbuja" de la Liga Argentina, midiéndose en Mar del Plata con Ciclista Juninense a partir de las 11. El resto: Unión SF-Ameghino (11, con Bautista Ott), Atenas P-Estudiantes O (14, con Gerónimo Rausch), Dep. Viedma-Quilmes (16.30), Rivadavia M-Estudiantes C (16.30), Colón SF-Dep. Norte (16.30), Independiente SdE-Estudiantes T (16.30), Gimnasia LP-Parque Sur (19), Echagüe-Barrio Parque (19), Tiro Federal M-Riachuelo (19), Villa San Martín-Salta Basket (21.30, con José Luis Pisani), Lanús-Rocamora (21.30, con Rodrigo Gerhardt) y Sportivo América-San Isidro (21.30, con Franco Pallotti).

Se disputarán once partidos por la NBA: Hornets-Pistons (21), Raptors-Hawks (21.30), Nets-Celtics (21.30), Bucks-Knicks (22), Pelicans-Timberwolves (22), Bulls-76ers (22), Heat-Magic (22), Thunder-Mavericks (23), Clippers-Warriors (00 del viernes), Blazers-Suns (00 del viernes) y Kings-Rockets (00 del viernes).

Bochas

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Se llevará a cabo la cuarta fecha del oficial por parejas en la divisional B:

Villanueva vs Sporting

Río de la Plata vs San Martín

La Falda vs Dublín

Villa Mitre vs Talleres

Velocidad vs Independencia

Fútbol

Se jugará un partido de la segunda fase en la Copa Libertadores: Guaraní (Paraguay)-At. Nacional (Colombia), desde las 21.30.

Arrancan los octavos de final de la Europa League: desde las 14.55, Ajax (Países Bajos)-Young Boys (Suiza), Dinamo Kiev (Ucrania)-Villarreal (España), Manchester United (Inglaterra)-Milan (Italia) y Slavia Praga (Rep. Checa)-Rangers (Escocia); y a partir de las 17, Tottenham (Inglaterra)-Dinamo Zagreb (Croacia), Granada (España)-Molde (Noruega), Olympiakos (Grecia)-Arsenal (Inglaterra) y Roma (Italia)-Shakhtar (Ucrania).