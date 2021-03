Vecinos de Palihue se convocaron para pedir un cuidado responsable de los perros

Un grupo de vecinos del Barrio Parque Palihue junto a representantes de la sociedad de fomento, se reunieron esta tarde el plaza del barrio para analizar acciones y concientizar por los perros peligrosos.

La iniciativa surgió entre los propios vecinos tras el incidente ocurrido semanas atrás cuando un perro rotweiller atacó a un chico de 4 años y le provocó heridas de consideración.

"Estamos evaluando si cómo sociedad de fomento tenemos representatividad o podemos hacer algo. Creemos que sí, que el estatuto nos lo permite. Nos deberíamos encargar de pedirle a las autoridades correspondientes que se encarguen (del tema). Nos gustaría que los vecinos nos den esa aprobación a través de la circular (que se podía firmar en el lugar) como para legitimar un poco más el accionar de la sociedad de fomento como representantes del barrio", señalaron en la reunión.

"No es un escrache contra ningún vecino ni medida de protesta, pero la realidad es que queremos que este tema no pase desapercibido y que los dueños de razas peligrosas tomen todos los recaudos para que estas cosas no vuelvan a pasar en el barrio", dijo Diego Duprat, vecino del lugar, antes de la convocatoria.





"Queremos que se aplique la ordenanza de perros peligrosos ya que muchos vecinos se manifestaron a favor de que la perra que mordió al chiquito y no puede quedarse en el barrio ni que todo quede en la nada porque ese incidente se podría haber evitado", sostuvo Duprat.