El plan de seducción de Barcelona para retener a Messi tiene nombre y apellido

El delantero argentino Sergio "Kun" Agüero es el objetivo del nuevo presidente del Barcelona Joan Laporta, apuntando de esa manera a la continuidad de Lionel Messi en el club ante la llegada de su amigo y compañero en el seleccionado argentino, reveló hoy la prensa española.

Barcelona realizó un acercamiento para conocer qué posibilidades existen de llegar a un acuerdo con Agüero y poder cumplir con la aspiración de juntarlo con Messi, con quien tiene afinidad futbolística y personal desde que se conocieron en el Mundial Sub 20 que la Argentina conquistó en 2005 en los Países Bajos.

Una de las fórmulas que tiene Laporta para frenar la salida de Messi cuando expire su contrato el 30 de junio, si no puede ofrecerle una mejora salarial, es darle afecto y un proyecto deportivo interesante. Messi ya perdió a un socio en el campo y un gran amigo con la salida de Luis Suárez al Atlético de Madrid y ese vacío lo podría llenar el "Kun", publicó el periódico digital El Confidencial.

El ex Independiente maneja varias alternativas para su futuro y una de ellas es el Barcelona, ya que su contrato con el Manchester City expira en junio próximo y no se renovará. Por lo tanto, el Kun llegaría sin costo, por lo que el sueño de Laporta no es imposible.

Asmismo, el entrenador del City, el español Pep Guardiola, no parece tener mucho interés en que el Kun prolongue su contrato cuando en el último partido, contra el Manchester United, lo dejó en el banco de suplentes y no jugó ni un minuto.