Análisis: Luces y sombras del proyecto para bajar el impuesto a las Ganancias

"Como medida general, la iniciativa de bajar Ganancias en un país sobretributado y con presión fiscal desmesurada, en principio, es buena. Ahora, al no ir de la mano de otras cosas empiezan las preguntas".

El licenciado Oscar Liberman, en su habitual columna de los martes en LU2, analizó el proyecto de ley que presentó el oficialismo nacional para subir el piso del impuesto a las Ganancias a 150 mil pesos, el cual se votará en las próximas semanas en el Congreso y ya se prevé que cuenta con los votos para su aprobación.

"Si el país viene con un déficit crónico, con una deuda que no se termina de reestructurar, y en ese marco la decisión es bajar impuestos, uno se pregunta cuál va a ser el gasto que se va a achicar para que no se sigan desequilibrando las cuentas", prosiguió el economista.

"Porque si no hay una baja del gasto público --se estima que el impacto fiscal de la medida estará en el orden de los 40 mil millones de pesos anuales-- y se tapa el agujero con emisión monetaria, eso irá directamente a inflación, que también es un impuesto, el más regresivo de todos porque le pega especialmente a las clases más bajas. En ese caso sería una transferencia de costos de gente que tiene alguna ganancia contra otros que no la tienen", señaló.

Liberman sostuvo que la inflación permanente es el problema de base de la economía argentina, porque "implica discutir todo sobre un piso móvil".

"Los distintos sectores de la economía van justificando sus traslados de precios de mañana a partir de la inflación de ayer, lo cual implica que la inflación de mañana se terminará pareciendo a la de ayer. Pero en el fondo esto no es culpa de los empresarios, porque justamente esa es la variable que no manejan, sino que está en manos del Estado el sostenimiento o no de una política inflacionaria".

Luego insistió en una idea que viene repitiendo hace mucho tiempo. "El mundo no está debatiendo la inflación, es un problema que está saldado desde los años 80 cuando se definió cuáles eran sus causas y la manera de combatirla. Hay muchos países donde un 3% de inflación anual se considera alto y para nosotros es un índice mensual común".

A lo que sumó la discusión sobre las retenciones a las exportaciones. "En el mundo tampoco es un tema de agenda. Se repiten las mismas medidas, con lo cual los economistas venimos con las mismas opiniones, porque ni siquiera se introduce algún elemento nuevo en el debate".

Volviendo al proyecto sobre Ganancias, indicó: "Si esto fuese hacia un debate general respecto del sistema tributario argentino y, si el resultado es menor presión y bajar el gasto, estaríamos con un debate que vale la pena sostener. Si no va por ahí y se trata de una medida de corte electoral, ya no tiene tanto sentido, porque puede generar otros desequilibrios. Cuando uno tiene un problema crónico de inflación se enfrenta con estas cosas, con desfasajes que tiene que ir acomodando a cada paso".