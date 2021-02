"La ausencia del ATP para pagar sueldos nos pone en una situación más difícil"

Con la reactivación económica a paso lento, para el secretario local de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Bares, Confiterías y Afines, Rodolfo Perata, "la ausencia del ATP para pagar los sueldos nos pone en una situación aún más difícil".

Perata sostuvo que el sector vive "un momento complejo, ya que no tenemos muy en claro nada, solo que será un año difícil. Todo va a depender si volvemos para atrás o no. A nosotros por ejemplo, el cambio de horario, en líneas generales, no nos ha afectado, aunque la gente igualmente sale poco. Estamos un poco mejor que meses atrás, pero no alcanza".

"Lo único que esperamos es que no haya retroceso. Todo va muy lento, aunque de a poco la gente va saliendo y se va reactivando el movimiento. Hoy vivimos en un marco de incertidumbre que no nos permite tener muy en claro cómo nos va a ir", esgrimió, en diálogo con La Nueva.

Sobre la situación durante las vacaciones de verano, sostuvo que "puede ser que al haber más gente que se quedó en la ciudad haya un poco más de movimiento, aunque no lo podemos medir con respecto a un año normal porque sigue estando con niveles muy por debajo. La realidad es que todavía no se recuperaron los volúmenes de la normalidad, excepto en el caso de bares y cervecerías, donde los chicos salen más".

Por último, expresó que "no queda otra que seguir buscando alternativas para salir de esta situación e ir reiventándose. Arrancamos con esta quita del ATP que nos complica más. Hoy están reformulando un poco el Repro, pero es una herramienta limitada, con muchos requisitos, por lo cual la mayoría de los negocios no termina accediendo. Se está reformulando el Repro 2, aunqué todavía no sabemos, porque ni se aprobó ni se desaprobó".