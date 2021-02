Después del éxito de "También esto pasará", Milena Busquets publicará la novela "Gema"

La escritora española Milena Busquets, autora de También esto pasará, publica una nueva novela llamada Gema que llegará en marzo a la Argentina y en la que evoca a una compañera de clase en el Liceo Francés que falleció a los 15 años.

En una entrevista con La Vanguardia, la escritora define este historia, editada por Anagrama, como "una novela vital de la muerte de una niña de 15 años sin banalizarla", porque señala que "nos equivocamos si no sentamos a la muerte en la mesa con nosotros".

"Me gusta dar mi opinión, es un defecto. Cuento una historia pero digo lo que pienso. El personaje que más me gustaba de Quino era Susanita, que soltaba unos rollos enormes para contar que en la tienda no había guisantes... Es la combinación de ir al supermercado a comprar y al tiempo pensar en algo muy serio o muy tonto. Para un escritor, lo más importante es la voz", expresa.

Los derechos de su segunda novela También esto pasará (2015), en la que se detuvo en la muerte de su madre, la célebre editora Esther Tusquets, que falleció el 23 de julio de 2012, se vendieron a 27 países.

Pero esa no fue la primera novela de Busquets, antes había escrito Hoy he conocido a alguien, un trabajo que recorrió sigilosamente las librerías y se reeditó después del boom editorial de su segundo libro.

La autora dice que escribir no le sirve "como terapia, pero es una labor de rescate" y asevera: "Es ingenuo pensar que puedes salvar a la gente, pero Gema está ahí ahora, no cambiaremos el mundo pero sí rescataremos a la gente que queremos. No me engaño, fue una putada enorme que se muriese, pero ahora hay un libro que habla de ella".

En 2020 Busquets integró, junto al escocés Irvine Welsh y la argentina Beatriz Sarlo, el jurado del Tercer Mundial de Escritura organizado por el escritor y tallerista Santiago Llach en el que resultó ganador Dalmau Costa Villegas, un filólogo mexicano de 29 años, por su texto La Luchita, elegido entre 8.685 personas de 42 países. (Télam)