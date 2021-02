¡Vuelve el hockey!: comienza el Torneo Preparación en cancha de la ABH

Luego de un 2020 sin actividad oficial a causa de la pandemia, hoy regresará la acción oficial del hockey local con el Torneo Preparación 2021 que organiza la Asociación Bahiense de Hockey y será de carácter amistoso.

La primera fecha se disputará entre hoy y mañana con ocho partidos, todos de Primera División y en la cancha de la ABH ubicada en Las Tres Villas, sin público a causa de la pandemia.

Habrá siete juegos de Damas y uno de Caballeros y todos serán transmitidos por el canal oficial de YouTube de la Asociación.

El último partido oficial en nuestra ciudad se jugó el 21 de diciembre de 2019, con Sociedad Sportiva campeón luego de 10 años.



Hoy por la Zona A se medirán: Tiro Federal-Argentino (a las 10), El Nacional-Villa Mitre (12), Sociedad Sportiva A-Pacífico (14) y Universitario A-Atlético Monte Hermoso (16).

Mañana, en tanto, por la Zona B jugarán: Universitario B-Sociedad Sportiva B (10), El Nacional B-Puerto Belgrano (12), Palihue-Sporting (14). Libre tendrá Independiente de Dorrego.

Por los varones, se enfrentarán El Nacional y Villa Mitre, el domingo a las 16.

A partir del próximo fin de semana comenzarán a jugar las categorías formativas, Sub 14, Sub 16 y Sub 19.