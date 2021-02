Video: un grupo de delfines "locales" sorprendió a pescadores en el estuario

Por Mikel Iñurrategui / minurrategui@lanueva.com

"¡Es increíble! Aparecen por todos lados", se escucha decir en el video a uno de los pescadores que el pasado sábado navegó acompañado por delfines en el estuario local, en la entrada del canal "Tres Brazas".

En las imágenes se ve a un grupo de más de cinco ejemplares saltar alrededor de la embarcación aunque "encontrarlos es una lotería", según le explicó a La Nueva. el zoólogo bahiense Pablo Petracci, quien se encuentra realizando una investigación sobre esta especie buscando establecer su abundancia y distribución.

Estos animales son delfines nariz de botella del Atlántico Sur (Tursiops truncatus gephyreus), también conocidos como toninas o, en nuestro estuario, como ferones.

Es una especie endémica del Atlántico Sudoccidental y se distribuye en muy bajos números desde el sur de Brasil hasta el norte del litoral Patagónico.

"No son comunes de ver, es decir: vos los vas a buscar y no los encontrás. Y después pasan esas cosas, de golpe los encontrás y juegan con la lancha. A veces te esquivan, pero en general hablamos de una población bastante chica con un comportamiento bastante particular. Es una especie que se distribuye en toda la costa argentina, hay poblaciones costeras y oceánicas. Las oceánicas son las más numerosas", explicó Petracci, investigador Especialista de Gekko, UNS y Director de la Estación de Rescate de Fauna Marina Guillermo Indio Fidalgo.

"Esta es una especie que está declinando su número a nivel global -agregó-. Está amenazada de extinción, las principales causas son la sobrepesca y la contaminación marina. Y sufren daños por contaminación acústica por sonares y pruebas sísmicas", señaló.

Lo curioso es que lo visto en la filmación se trata seguramente de una población local, que se instaló hace tiempo en nuestra bahía y se calcula que cuenta con alrededor de 50 individuos.

"Por las condiciones que tiene el estuario son difíciles de ver, no es muy común. Nosotros los venimos siguiendo hace varios años, lo que sabemos es a través de las aletas dorsales, son como la huella digital en el ser humano. Cada aleta tiene una forma y una serie de marcas y cicatrices que se hacen entre ellos, es como el nombre y el apellido. Nosotros venimos fotografiando las aletas dorsales cuando hacemos navegaciones, que últimamente vienen siendo semanalmente", contó Pablo.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

"Lo que se pudo descubrir es que es una población muy local, muy adaptada al estuario. Es un grupo de individuos que pertenece a una subespecie, que es bastante más oscura y que es muy típica del estuario de Bahía Blanca", señaló Petracci.

Los ejemplares machos de esta especie pueden llegar a medir cuatro metros (con una media de tres) y pesar hasta 300 kilos. También puede observarse "franciscanas", una especie similar aunque más pequeña, de un tamaño aproximado de un 1m70.

"Vienen resistiendo… es como un reservorio de toninas que ha quedado acá en el estuario. Lo que se ve es que la población se mantiene estable, pero en otros lugares viene declinando. Antes era común verlas en Monte Hermoso, ahora prácticamente no la ves más. De hecho en Las Toninas, ya es una localidad que tampoco casi se las ve. Bahía Blanca, San Antonio Oeste y Bahía San Blas son los lugares donde todavía quedan poblaciones en buen estado. Pero acá es una lotería verlas", reconoció.

Tal como se los ve en el video, la aparición de estas toninas o ferones no suele ser un problema para los pescadores o navegantes ocasionales, sino todo lo contrario.

"No es una especie que sea problemática para los pescadores, no rompe redes ni se mete mucho en las redes. Puede llegar a haber algún evento puntual, pero no es una especie que el pescador la ve como un problema. El hombre de mar generalmente al delfín lo respeta bastante, por ser mamífero. No es una especie conflictiva, no suele haber capturas ni si quiera de manera accidental", señaló Petracci.

Como Flipper, sí

El delfín nariz de botella es el que la gran mayoría conoció por "Flipper", la conocida película de la década del 90.

"Dentro de los cetáceos son de los más inteligentes, tienen una estructura social muy fuerte, con vínculos sociales muy estrechos. Se dividen en grupos y pescan con un sonar, proyectan un chasquido con la mandíbula y cuando rebotan en un pez, en un barco… rebota y lo percibe", apuntó Petracci.

¿Por qué "ferones"?

En nuestras costas a estos animales se los nombra como "ferones", un nombre típicamente local.

"Después de muchos años, el otro día saqué a navegar al cónsul de Italia acá en Bahía y pude descubrir después de mucho mucho averiguar por qué acá se lo llama ferón. Solamente acá se les dice así, viene del dialecto napolitano, que es la misma especie que en Italia se le llama con “e”: ferone. Los pescadores artesanales genoveses, básicamente, le empezaron a llamar ferón acá cuando llegaron", descubrió Pablo.